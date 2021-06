Tem um smartphone Samsung? Comece a prepará-lo para o Android 12 mais cedo

A Google lançou a versão Beta do Android 12 há poucas semanas dirigido ao grupo de testes que vai ajustar todos os seus pormenores até se chegar a uma versão final dirigida ao público em geral, que deverá acontecer em finais de agosto. Além dos smartphones da Google, existem mais marcas associadas ao programa Android 12 Developer, mas a Samsung não é uma delas.

Contudo, a empresa sul-coreana que se juntou à Google numa fusão entre o Wear OS e o Tizen para smartwatches, poderá surpreender os seus utilizadores com o Android 12 e a One UI 4.0 mais cedo do que se esperava.

Segundo o cronograma da Google, a versão final do Android 12 chegará em agosto. Depois disso, deveremos ver (a conta gotas) esta versão a chegar aos utilizadores de smartphones Android, pelo menos dos mais recentes.

Como é habitual, apenas os smartphones da Google têm acesso garantido às versões mais recentes do Android a tempo e horas, e depois tudo depende um pouco dos fabricantes.

Samsung já estará a trabalhar na próxima versão da sua OneUI

Apesar da Samsung não estar a participar no programa Android 12 Developer com a versão Beta do Android a ser testada em alguns modelos, a empresa estará, certamente, a preparar os seus smartphones de forma interna para receber o mais recente Android.

No ano passado, os indícios davam conta de que a empresa teria começado a trabalhar no update do Android 11 para os Galaxy 20 no mês de julho. No entanto, segundo avança o Sammobile, o trabalho sobre o Android 12 e One UI 4.0 para os Galaxy S21 já terá começado. Isto poderá significar a antecipação em um mês, face ao ano passado.

Com a nova One UI 4.0 espera-se que uma grande mudança face ao que é a One UI 3.0 e respetivas atualizações. Mas, antes disso, a Samsung deverá lançar os seus dobráveis em agosto com a One UI 3.5 baseada no Android 11.

Afinal, quando chegará a One UI 4.0 baseada em Android 12?

Segundo os rumores, poderá ser lançada uma versão beta em outubro de 2021, ainda que não seja certo que a Samsung o faça. A versão final que começará a ser lançada para os smartphones da linha Galaxy S, em concreto os S21, poderá então acontecer ainda em dezembro deste ano.

