Fornecedor da Tesla diz que fabricou bateria que dura 16 anos e 2 milhões de quilómetros

A revolução das baterias poderá estar prestes a acontecer. Segundo o fornecedor de baterias da Tesla, atualmente, após um enorme avanço na tecnologia das baterias, os próximos anos serão incríveis no que toca à venda dos elétricos. A gigante chinesa afirma estar pronta a fornecer baterias que durarão 16 anos e permitem uma vida para ser possível fazer 2 milhões de quilómetros.

A base parece já estar disponível. Ter uma longevidade destas irá seguramente fazer com que o consumidor olhe para os elétricos com outros olhos.

Bateria que terá de ser mudada a cada 16 anos?

Conforme foi dado a conhecer pela gigante chinesa das baterias para automóveis, a Contemporary Amperex Technology (CATL), está pronta a tecnologia revolucionária. Assim, esta inovação poderá levar aos veículos da Tesla e da Volkswagen, baterias que durarão 16 anos e 2 milhões de quilómetros (ou 1,24 milhão de milhas).

Segundo o presidente da empresa, Zeng Yuqun, está tudo preparado para começar a atender os pedidos da bateria, mas não revelou se alguém já comprou alguma. Ele acrescentou que a bateria custa cerca de 10% mais que a média das baterias dos veículos elétricos.

A duração da bateria é uma das principais áreas que impedem a adoção de veículos elétricos. Assim, uma bateria de longa duração poderá trazer a oportunidade para transformar a indústria. As baterias são a parte mais cara dos veículos elétricos, e uma vida útil longa num carro elétrico poderá ser o trunfo, dado que vai reduzir significativamente o preço.

De acordo com as informações disponíveis, as garantias das baterias nos carros elétricos atuais cobrem aproximadamente 400 000 ou oito anos.

Tesla quer lançar inovação nos carros elétricos na China

Conforme foi avançado pela Reuters em maio de 2020, a Tesla estava a fabricar uma bateria de 1,5 milhões de quilómetros em conjunto a CATL. As fontes da notícia reportaram que a empresa de Elon Musk planeava lançar a nova bateria na China primeiro como parte de uma estratégia mais ampla de reposicionar a empresa. Apesar destas informações, a Tesla não confirmou tais notícias.

Numa entrevista à Bloomberg, Zeng parecia otimista sobre as perspetivas do setor, que sofreram uma queda com o advento da pandemia de coronavírus.

A pandemia pode ter um efeito duradouro ao longo de 2020, mas não será um fator importante no próximo ano.

Referiu o presidente da empresa chinesa.

Portanto, 2021 poderá trazer ao mercado dos carros elétricos baterias que poderão ter uma vida de 2 milhões de quilómetros.

