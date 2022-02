Privacy Sandbox: Lançada a ferramenta de privacidade da Google para Android

Depois da Apple ter lançado a ferramenta App Tracking Transparency, mecanismo que entrega ao utilizador a decisão de ser ou não seguido pelas aplicações para fins publicitários, chega agora a resposta da Google para o mesmo critério de privacidade, a Privacy Sandbox. Apesar de concordar que é necessária uma maior privacidade, a Google critica a ferramenta da Apple, dizendo que tem "abordagens contundentes" e que é "ineficaz".

A Google anunciou os seus planos para fortalecer a privacidade do utilizador no Android com uma nova iniciativa que acabará com o seguimento nas apps do seu sistema operativo.

Privacy Sandbox da Google como resposta à App Tracking Transparency da Apple

Numa publicação no seu blog, a Google anunciou um projeto que tem já vários anos de desenvolvimento, chamado "Privacy Sandbox". Esta ferramenta apresenta "soluções de publicidade mais privada" para aplicações móveis.

A pedra angular do Privacy Sandbox limitará os dados partilhados com outras aplicações de terceiros, dificultando o trabalho aos anunciantes quando estes criam perfis de utilizadores para fins de publicidade direcionada.

Segundo os princípios conhecidos desta nova ferramenta da Google, ela tem várias semelhanças com a framework App Tracking Transparency (ATT) da Apple. Conforme estamos lembrados, a "polémica" ferramenta da Apple foi lançada com o iOS 14.5 no ano passado.

Contudo, ao contrário do ATT da Apple, que exige que todas as aplicações solicitem o consentimento do utilizador antes de segui-los noutras aplicações e sites, a solução Privacy Sandbox da Google limitará a capacidade da aplicação como padrão, enquanto também procura novas maneiras de preservar a privacidade para ativar a publicidade móvel.

Na verdade, aqui vê-se que a Google está de um lado como parte interessada na venda de publicidade e os dados dos utilizadores são importantes, por outro lado, quer servir o Android com uma ferramenta que proteja o utilizador. Portanto, estará aqui ainda a desenvolver "o melhor dos dois mundos".

Com a apresentação da sua ferramenta, a Google aproveitou para dar uma bicada na Apple. Assim, a gigante das pesquisas critica a solução da empresa de Cupertino como tendo "abordagens contundentes mostrando-se ineficazes" e que "outras plataformas adotaram uma abordagem diferente à privacidade dos anúncios, restringindo sem rodeios as tecnologias existentes usadas por programadores e anunciantes".

De acordo com a Google, o objetivo do Privacy Sandbox é que "os utilizadores saibam que as suas informações estão protegidas e que os programadores e empresas têm as ferramentas para ter sucesso no smartphone".

Google sentiu as dores do Facebook?

Esta declaração da Google lembra as declarações do Facebook. Conforme estamos lembrados, logo depois o lançamento da App Tracking Transparency, no iOS 14.5, o Facebook, agora renomeado para Meta, manifestou ferozmente o seu descontentamento com o novo requisito, dizendo que iria afetar significativamente os seus negócios de publicidade.

Algum tempo depois, os seus receios aparentemente tornaram-se realidade, com a gigante das redes sociais a reclamar que a ATT custou aos cofres da empresa 10 mil milhões em receita perdida. Um responsável da Meta refere que este ano o valor rondará novamente os 10 mil milhões de dólares.

Como outros na nossa indústria, enfrentamos ventos de proa como resultado das alterações do iOS da Apple. Como descrevemos no último trimestre, a Apple criou dois desafios para os anunciantes. Um é que a exatidão dos nossos anúncios de publicidade diminuiu, o que aumentou o custo para gerar resultados. O outro é que a medição destes resultados tornou-se mais difícil. E acreditamos que o impacto global do iOS como vento contrário ao nosso negócio em 2022 é da ordem dos 10 mil milhões de dólares, por isso é um vento contrário bastante significativo para o nosso negócio.

Disse o diretor financeiro do Facebook, David Wehner.

Gigante das pesquisas tem uma visão menos ameaçadora

A abordagem que a Google está a adotar tem um tom diferente. Usando como exemplo o Snapchat, que havia dito anteriormente que a ATT representava um "risco" para seus negócios, a gigante das pesquisas parece falar o que estas empresas querem ouvir.

O responsável pelo Snapchat referiu em comunicado que está "animado em colaborar com a Google para desenvolver novos padrões de preservação de privacidade para o Android".

A Google disse que receberia informações de todo o setor à medida que criasse o Privacy Sandbox nos próximos dois anos.