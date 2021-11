Quando lançou o iOS 14 a Apple tinha uma novidade para os utilizadores e a sua privacidade. A empresa incorporou nesta versão a App Tracking Transparency, que obrigava as aplicações a pedir aos utilizadores algumas autorizações.

Estas focavam-se na recolha de dados, que assim ficavam nas mãos dos utilizadores. Claro que isso teve impacto nas receitas e obriga as redes sociais a mudarem a sua estrutura. O custo desta funcionalidade foi agora contabilizado e o valor é elevado.

Não tem sido pacífica para as redes sociais e outras plataformas a adaptação à App Tracking Transparency. Estas tinham nos dispositivos móveis uma forma simples de recolha de dados, que convertiam depois em informação para publicidade.

A Apple terminou com esta prática, dando aos utilizadores a possibilidade de autorizar ou não esta recolha. As trocas de argumentos foram acessas, mas a Apple manteve-se forme e a App Tracking Transparency é hoje uma certeza.

Claro que o impacto desta medida foi elevado, tendo sido agora quantificado. Segundo um estudo do jornal The Financial Times, custo desta medida nas redes sociais e outras plataformas terá atingido já o valor de 10 mil milhões de dólares.

Do que é referido, o Facebook terá sido o que mais foi impactado com a App Tracking Transparency. Claro que o Snapchat, Twitter e o YouTube também viram o impacto ser elevado. No caso do primeiro, por ter apenas solução nos smartphones, o impacto foi também elevado.

É ainda revelado que este valor deverá crescer ainda mais. A necessidade de adaptação a esta nova realidade vai levar a que as plataformas tenham de criar novos mecanismos, tendo de reinventar as suas ferramentas de recolha de dados, tendo de os produzir do zero em alguns casos.

Além da criação destes novos mecanismos, estes devem depois ser testados e avaliados antes de serem entregues aos programadores. Estima-se que apenas dentro de um ano estas soluções vão poder estar prontas para serem usadas em ambientes reais.

A solução pode passar por outros mecanismos, como uma aposta mais forte no Android e nos seus utilizadores. Há ainda a possibilidade de usar o sistema de publicidade da Apple, que está acessível a todos. A mudança que a App Tracking Transparency foi benéfica para os utilizadores, sendo agora visível o impacto real para as plataformas sociais.