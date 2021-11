App Meteorologia no iOS 15: O que significam as barras de temperatura?

Com o iOS 15, o iPhone passou a ter uma das apps de meteorologia mais fantásticas e completas. Ao usar a aplicação Meteorologia pode consultar o estado do tempo na sua localização atual ou noutros sítios. Pode ver a previsão de tempo para os próximos 10 dias, ver informação de mau tempo, ver mapas do estado do tempo, receber notificações de precipitação e muito mais.

Com a nova versão da app Meteorologia, apareceram também umas barras de temperatura. O que significam?

A nova app de Meteorologia que chegou com o iOS 15 tem uma panóplia de funcionalidades. Além da interface gráfica que foi redesenhada, a app tem agora outras informações muito importantes para os utilizadores.

Com a app Meteorologia pode ver o estado do tempo local: os dados para a sua localização atual estão disponíveis quando abre a aplicação e as atualizações e alertas de mau tempo (como tempestades de inverno e inundações repentinas, por exemplo) aparecem na parte superior do ecrã.

Pode ver a previsão horária, bastando para isso passar o dedo no ecrã de previsão horária, para esquerda ou para a direita. Pode ver a previsão a 10 dias assim como detalhes sobre a qualidade do ar. Pode ver mapas do estado do tempo (mapa de temperaturas, precipitação ou qualidade do ar na área) na sua área, etc.

Há ainda vários "módulos" na app Meteorologia que fornecem informação sobre o índice UV, informações sobre o pôr do sol, vento, pluviosidade, amplitude térmica, humidade, pressão, etc.

Como "ler" as barras de temperatura da app Meteorologia?

Na prática, as barras na app Meteorologia indicam qual a temperatura mínima e máxima para os próximos 10 dias. Por exemplo, vamos considerar que a temperatura mínima e máxima para uma determinada cidade é de 10ºC e 15ºC, respetivamente.

A barra ficará entre essas duas cores e nas laterais aparecerá a informação sobre a temperatura mínima e máxima. No dia atual, aparecerá ainda um indicador que apresentará a temperatura para esse dia.

A cor dessas barras está ligada associada à previsão. Quanto mais vermelho ou alaranjado estiver, maior será a temperatura. Por outro lado, cores como verde ou azul significam temperaturas mais baixas.

Se ainda não espreitou a nova app Meteorologia, aproveite a sugestão! Vai gostar.