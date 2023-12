MrBeast (Jimmy Donaldson), dos maiores youtubers do mundo, co-fundou uma nova plataforma de análise chamada ViewStats, que está agora disponível em versão beta. Semelhante a ferramentas como o Social Blade, a ViewStats usa a API do YouTube para revelar estatísticas detalhadas sobre os canais que tanto os criadores como os seus fãs podem ver.

O MrBeast não se tornou um dos criadores mais bem pagos de todos os tempos por acaso. O youtuber é cuidadoso em relação a todos os pormenores dos seus vídeos - recentemente, fez um teste para ver se os seus vídeos têm melhor desempenho com uma thumbnail em que a boca está aberta ou com uma thumbnail em que não está aberta (aparentemente, as thumbnails de boca fechada ganham). Portanto, se ele acha que certas métricas são obrigatórias para uma plataforma de análise, elas provavelmente são importantes.

Fundada juntamente com Chucky Appleby, a ViewStats está a diferenciar-se com este poder de pertencer a celebridades. As startups apoiadas por celebridades nem sempre são tão importantes como podem parecer, mas neste caso, o poder delas não deve ser subestimado.

Tal como o Social Blade, a ViewStats apresenta informações como número de subscritores, receitas mensais estimadas de anúncios, visualizações de vídeos e a forma como esses números variam ao longo de um determinado período de tempo. A ViewStats também está disponível como extensão do Chrome.

Appleby disse que a plataforma irá adicionar mais ferramentas no futuro, incluindo ferramentas de análise de thumbnails. Até ao momento, não está claro como a plataforma planeia monetizar, mas o Social Blade monetiza através de pagamentos por certas análises mais avançadas.

De acordo com o Tubefilter, a ViewStats é uma empresa separada da MrBeast, LLC. Tanto o MrBeast como o Appleby, que é diretor executivo, financiaram o projeto com o seu próprio dinheiro.

