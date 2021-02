Google está a explorar uma funcionalidade anti-tracking para os seus dispositivos Android

As relações entre a Apple e o Facebook não têm estado nas melhores águas. Isto porque a Apple implementou um novo recurso de privacidade no iOS 14. Segundo o Facebook, este novo mecanismo passa para a mão do utilizador a opção de deixar ou não a app fazer um rastreio da sua atividade. A gigante das redes sociais diz que isso poderá acabar com muitos pequenos negócios. A empresa tem-se desdobrado em defender a sua posição, querendo mesmo discutir na justiça o que considera ser “um ataque a todos os negócios baseados em publicidade”.

Mais más notícias parecem estar a aparecer no horizonte. De forma mais ligeira, a Google está também a desenvolver um método anti-tracking para os seus dispositivos Android.

Utilizadores Android com mais privacidade

Há uns meses, a Apple anunciou um recurso particularmente interessante. Com a privacidade dos seus utilizadores em mente, a empresa introduziu uma polémica solução que obriga os programadores a questionar antes de rastrear as navegações na Internet.

Inegavelmente, esta é uma medida que prejudica, em grande medida, os negócios que vivem da publicidade. Como resultado, o Facebook mostrou desde logo o seu desagrado.

Agora, a Google segue parcialmente as pisadas da Apple e está a desenvolver uma funcionalidade anti-tracking para os seus dispositivos Android. Todavia, o recurso será menos rigoroso do que o lançado pela empresa de Cupertino, de forma a não afastar os parceiros publicitários, a partir dos quais a Google ganha mais de 100 mil milhões de dólares, anualmente.

Google mais suave do que a Apple

A funcionalidade desenvolvida pela Apple, a App Tracking Transparency, exigirá que os programadores solicitem autorização aos utilizadores para recolher o código de identificação dos seus dispositivos para os anunciantes.

Por sua vez, este código permite que os anunciantes acompanhem a atividade dos utilizadores nas várias plataformas digitais, permitindo que direcionem os anúncios para dispositivos específicos.

Apesar de haver empresas insatisfeitas com este passo dado pela Apple, a Google vai seguir as suas pisadas, de forma mais discreta. Aliás, está a desenvolver uma funcionalidade anti-tracking que visa limitar a recolha de dados e o rastreio cruzado nos dispositivos Android.

Contrariamente à empresa de Cupertino, fontes anónimas revelaram que é provável que a Google implemente uma solução semelhante ao seu projeto Privacy Sandbox. Por sua vez, este elimina cookies de terceiros no Chrome e permite que os anunciantes direcionem a sua publicidade para grupos de pessoas com interesses semelhantes, ao invés de os direcionarem para indivíduos específicos.

Desta forma, a Google garante que consegue apertar as questões de privacidade, cada vez mais valorizadas pelos utilizadores, bem como manter as relações com os anunciantes saudáveis.

