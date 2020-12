A Apple está a planear disponibilizar aos seus utilizadores do iOS 14 e iPadOS 14 uma nova funcionalidade de privacidade. O recurso está pronto e já foi testado na versão beta destas versões do sistema operativo. Assim, com esta novidade, será exigido às empresas que solicitem permissão antes de rastrear (seguir) utilizadores quer nas aplicações, quer nos sites.

Embora a Apple não tenha fornecido detalhes sobre quando este recurso será lançado, parece que as bases iniciais estão a começar a ser implementadas.

O recurso da discórdia

O Facebook é a voz que se levanta contra esta ferramenta da Apple. Aliás, há motivou vários tipos de iniciativas, desde “má publicidade” intentada nas capas dos jornais nos EUA, reforço de apoio em lutas contra a Apple, até a opiniões diretas ao CEO da empresa de Cupertino. Tudo porque este recurso vai passar o controlo do rastreio das atividades do utilizador para a mão do utilizador.

Conforme já vimos, a gigante das redes sociais está com receio que a quebra de receitas possa ser de 50%.

Mas do que se trata afinal?

O recurso de privacidade em questão é duplo. Primeiro, os utilizadores poderão ter acesso aos controlos de privacidade na aplicação Definições no menu “Privacidade”. Aqui, os utilizadores poderão ver quais as aplicações que precisam de permissão para ativarem o rastreio e revogar ou conceder permissão quando necessário.

Os utilizadores também verão uma mensagem pop-up quando abrirem uma app pela primeira vez após a implementação deste recurso. Além disso, os utilizadores também irão ver a notificação de novas aplicações, bem como daqueles que já possuem nos seus dispositivos. Este pop-up é onde empresas como o Facebook podem explicar aos utilizadores por que eles devem ativar o rastreio.

Apesar desta ferramenta já ter sido implementada no iOS 14, ainda não foi ativada para o público em geral. Contudo, alguns utilizadores já estão a ver o alerta de rastreio nos seus iPhone, embora seja apenas para determinadas aplicações. Por exemplo, um utilizador recebeu um pop-up ao abrir a aplicação da NBA. Este aviso dizia que a app estava a solicitar permissão “para rastrear a sua atividade nas aplicações e sites de outras empresas”.

A Apple irá lançar o recurso de privacidade só para o ano 2021

A Apple esperava originalmente lançar este novo recurso de privacidade como parte do iOS 14 em setembro. Contudo, acabou por atrasar o lançamento, permitindo aos programadores mais tempo para se preparar. Assim, iremos ver este recurso no próximo ano 2021.

Conforme foi visto, a primeira aparição desta funcionalidade surgiu na beta iOS 14,4 na semana passada, após o lançamento estável do iOS 14.3 para todos. Com base no precedente, é esperado que o iOS 14.4 seja lançado para todos em algum momento de janeiro, no mínimo.

No entanto, alguns utilizadores de iOS estão a relatar que viram este pop-up no iOS 14.3 e no iOS 14.2. Isso pode significar que é uma mudança do lado do servidor que a Apple está em processo de implementação ou que certos programadores começaram a implementar o recurso antes de um “lançamento” oficial.

