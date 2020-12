Afinal, o que aconteceu à verificação da página de Facebook da Apple?

Ontem começaram a surgir notícias de que a Apple, depois de alguns confrontos de ideias com o Facebook, teria perdido o selo azul de página verificada. É certo que esta página não mostra esse selo. Mas qual será efetivamente o motivo?

O Facebook esclarece.

Facebook vs. Apple

A guerra entre a Apple e Facebook começou com as novas políticas de privacidade do iOS 14. Resumidamente, a Apple deu um golpe pesado no comportamento que a empresa considera invasor da privacidade dos utilizadores. Assim, no iOS 14, foi introduzida uma opção que informa e passa para a mão do utilizador a possibilidade de os seus movimentos serem ou não alvo de rastreio por diversas empresas, entre elas o Facebook.

Como é óbvio, a grande maioria dos utilizadores irá barrar esta forma de rastreio nos hábitos de navegação.

Os prejuízos em termos de retorno de publicidade serão elevados para quem depende deste tipo de abordagem e o Facebook é um dos que mais usa estes mecanismos.

Depois de ontem se ter espalhado a notícia de que os próprios funcionários do Facebook estariam a acusar os seus chefes de hipocrisia na condução deste caso, começaram a surgir relatos de que a rede social teria removido o selo de verificação da Apple.

Antes de ser uma página verificada, é preciso iniciar o pedido

De facto, a página de Facebook da Apple não tem selo de verificação. Mas a verdade é que também nunca teve. A empresa da maçã tem várias páginas dos seus serviços verificadas, como Apple Music ou Apple TV, mas a página da Apple nunca foi verificada.

Isto acontece porque, simplesmente, a empresa nunca iniciou o processo de pedido de verificação.

Esta informação foi dada pelo próprio Facebook, tal como explica Matt Navarra na sua conta do Twitter, de onde, aliás, surgiu a informação inicial de que o selo haveria sido removido.

