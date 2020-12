Huawei – A importância da privacidade e da segurança do utilizador

O amadurecimento da Internet móvel e a chegada da “Internet de Todas as Coisas” permitem que quase todos os serviços sejam administrados de forma inteligente online. Enquanto as pessoas desfrutam dessa conveniência, informações pessoais como senhas de pagamento, informações de cartão de identificação, fotos, hábitos de uso, frases de entrada, como um “bom dia pessoas” e registos de pesquisas, tornaram-se numa “mina de ouro” para o mundo da Internet.

Como fornecedora de dispositivos de consumo para pessoas em todo o mundo, a segurança cibernética e a proteção da privacidade do utilizador estão no topo da agenda da Huawei. Conheça mais sobre esta política.

A Huawei tem vindo a implementar gradualmente um sistema abrangente de proteção de privacidade do utilizador. Neste contexto, falamos então da segurança biométrica dupla com reconhecimento facial e digitalização de impressão digital, e do micro-kernel de segurança TEE integrado na mais recente série Huawei Mate 40.

Além disso, há ainda a câmara recessiva do Huawei MateBook X Pro, o reconhecimento facila ao partilhar o ecrã mantendo a privacidade, a remoção de informações das fotos ao usar o Huawei Share e a proteção de informações pessoais do Huawei Mobile Service.

Segurança cibernética e proteção de privacidade como principal prioridade da Huawei

Na Huawei a segurança cibernética e a proteção da privacidade são tratadas como uma questão técnica fundamental e significativa. No início de 2019, Ren Zhengfei, fundador da Huawei, declarou numa carta a todos os funcionários que a segurança cibernética e a proteção da privacidade eram as principais prioridades da Huawei.

Em termos de produtos de consumo, esse princípio é materializado pela crença da Huawei no facto de que “os consumidores devem ter o direito de estar totalmente cientes e controlar totalmente sua privacidade”. O conceito de privacidade desde o design é implementado em todos os produtos Huawei.

A empresa estabeleceu assim quatro princípios básicos: Transparência e controlo, benefícios para o utilizador, garantia de segurança e conformidade legal. Estes são então integrados em cada fase de desenvolvimento do produto para garantir a otimização contínua de produtos e serviços. Garantindo, assim, a proteção da privacidade do consumidor.

Em que consistem estes princípios básicos?

Isto representa a forma como a Huawei processa as informações pessoais do utilizador e é-lhes explicitamente explicada. Eles podem então tomar decisões relacionadas com base em suas próprias preferências.

Os benefícios do utilizador traduzem-se então no facto de que as informações pessoais são usadas para aprimorar as experiências de utilização. A garantia de segurança exige portanto que que a Huawei recorra a várias tecnologias de proteção de privacidade e segurança cibernética líderes de mercado para proteger com eficácia a privacidade do utilizador.

A conformidade legal exige que a Huawei cumpra estritamente as leis e regulamentos de privacidade de todas as regiões e países em todos os processos de design, desenvolvimento e serviço do produto.

Além disso, a Huawei protege todos os dados pessoais do consumidor armazenados em dispositivos e nuvens Huawei. Os consumidores são explicitamente informados de toda a coleta de dados pessoais e podem, então, controlar como seus dados pessoais são coletados, processados ​​e compartilhados.

Tecnologias inovadoras para proteger a privacidade do utilizador em diferentes cenários

A segurança cibernética e a proteção da privacidade não são conceitos abstratos, mas requisitos reais do utilizador. As pessoas que que atualizaram para a EMUI 11 podem notar que podem optar por remover informações confidenciais, como a hora e o local em que a foto foi tirada, antes de ser partilhada pelo sistema de partilha da Huawei. Este é um dos muitos recursos de segurança cibernética e proteção de privacidade do EMUI 11.

A proteção de privacidade da Huawei para utilizadores está integrada em vários cenários do dia-a-dia.

Hoje em dia, quase todos os serviços podem acedidos através do smartphone. Mas o que posso fazer se minha palavra-passe for roubada? E se eu perder o meu smartphone? E se a app ou software recolher os meus dados sem minha permissão? É nesses cenários que entram as inovações e tecnologias de segurança cibernética e proteção de privacidade.

Veja-se a recém-lançada série Huawei Mate 40 como exemplo. No evento de lançamento global, Richard Yu, Diretor Executivo e CEO da Huawei Consumer BG, referiu-se a cinco desses cenários ao apresentar os recursos de segurança e proteção de privacidade da série Mate 40.

Esses recursos incluem portanto o anti-rastreamento para navegadores, restringindo o rastreamento de anúncios, proteção de privacidade durante a partilha de fotos, proteção de informações de IA – novas mensagens só podem ser lidas pelo utilizador e informações privadas só aparecem no telefone durante a partilha do ecrã.

Os recursos

A Huawei garante nos seus recursos de segurança e proteção de privacidade da série Mate 40 a utilização de tecnologias de ponta para fornecer aos consumidores proteção de segurança em todos os cenários baseada em hardware, kernels, sistemas e apps. Em termos de hardware, o telefone de topo da Huawei oferece segurança biométrica dupla, com reconhecimento facial 3D e leitura de impressão digital.

Nas apps, a Huawei oferece uma gestão das permissões para que sejam utilizados os microfones, câmeras e recolha de localização. Além disso, os motivos das permissões são mostrados num janela pop-up, para que os utilizadores possam saber tudo sobre a recolha das informações confidenciais a qualquer momento, maximizando a segurança ao minimizar as permissões.

Segundo a Huawei, são implementados padrões rígidos e uma autodisciplina grande para manter os dados de reconhecimento biométrico nos dispositivos locais. Todos os dados de reconhecimento biométrico são criptografados e armazenados no ambiente de execução confiável (TEE) dedicado dentro dos dispositivos. Não há, portanto, ligações que promovam violações de informações pessoais.

Outro exemplo é a Huawei AppGallery, que usa autenticação de nome real, detecção quádrupla exclusiva, garantia de download e instalação, e execução de mecanismos de proteção para garantir a segurança das aolicações desde o lançamento até o download e utilização.

Essas tecnologias garantem a segurança e proteção da privacidade em cenários de uso comum. Além disso, a Huawei trabalha com instituições autorizadas dentro e fora da China no domínio da segurança cibernética e proteção da privacidade e obteve mais de 20 certificações, como ePrivacySeal, CC EAL5 + e ISO27701.

A inteligência artificial e a segurança

Conforme a Internet das Coisas ganha destaque, dispositivos “smart” serão todos mais “inteligentes”, o suficiente para entender as intenções dos utilizadores. Isso significa que todos esses dispositivos, até certo ponto, compreenderão certas informações dos utilizadores. Além disso, quando vários dispositivos com recursos de segurança diferentes são ligados para formar uma rede, um único dispositivo comprometido poderá levar à fuga de informações. Portanto, garantir a privacidade em todos os cenários é ainda mais desafiador do que proteger a privacidade do utilizador num dispositivos individual.

Para resolver o problema, a Huawei propôs o estabelecimento de um hub central doméstico e suporte para autenticação colaborativa de vários dispositivos com base em tecnologias distribuídas.

Anteriormente, apenas uma conta na nuvem era necessária para aceder e controlar os dispositivos domésticos inteligentes. Portanto, se uma conta na nuvem for roubada, um terceiro pode controlar diretamente todos os dispositivos vinculados a essa conta.

A solução

A solução da Huawei é adicionar dispositivos intermediários, como routers e TVs Huawei Vision, à rede doméstica. Assim, é criada um firewall seguro que protege outros dispositivos contra ataques, protegendo então a segurança de toda a rede doméstica inteligente.

Além disso, para evitar a fuga de dados privados durante a transmissão, a Huawei recorre a um mecanismo de proteção de dados que apresenta criptografia ponta a ponta para garantir que apenas os utilizadores tenham acesso ao conteúdo que será transmitido e que a Huawei não o possa obter.

Além disso, a Huawei refere que trabalhou de forma a garantir ambientes de tempo de execução seguros para dispositivos individuais e ligações seguras envolvendo vários dispositivos através da verificação de acesso ao dispositivo. A Huawei também adotou um mecanismo de autenticação colaborativa de vários dispositivos de forma a garantir que apenas a pessoa certa possa obter os dados certos com os dispositivos certos. Isso garante que todos os dispositivos individuais, ligações e transmissão de dados entre dispositivos sejam seguros e confiáveis.

O futuro…

Algumas organizações prevêem que o número total de dispositivos IoT ligados globalmente chegará a 75,44 mil milhões até 2025. Sem dúvida, haverá um número cada vez maior de aplicações inteligentes no futuro, levando a desafios cada vez mais assustadores em termos de segurança e privacidade.

A Huawei estabeleceu políticas e tecnologias de proteção de privacidade sistemáticas, que podem permitir aos parceiros garantir a segurança cibernética e a privacidade dos utilizadores em ambientes complexos.