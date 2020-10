Facebook revolta-se contra as novas políticas de privacidade da Apple

A Apple tem o seu foco na segurança e na privacidade do utilizador. Já alterou vários comportamentos de terceiros no seu ecossistema para assegurar que as empresas não abusam dos dados dos utilizadores e que só recolhem o que for autorizado. Quem não está contente com esta ação é o Facebook. Segundo um executivo da gigante das redes sociais, os negócios baseados em anúncios e publicidade estão “sob ataque” pelas mudanças de privacidade da Apple.

O iOS 14 é efetivamente o paradigma de uma significativa mudança dentro das políticas da Apple. Conforme temos visto, foram implementadas medidas que podem mudar profundamente alguns pilares da Internet.

Facebook diz que a Apple está a atacar os negócios da publicidade

De forma bem expressiva, o iOS 14 trouxe mudanças que dificilmente antevíamos há um ano. Se por um lado abriu mais os sistemas operativos aos programadores de empresas terceiras, por outro apertou mais ainda as regras que protegem a privacidade e a segurança dos clientes e utilizadores Apple. Como resultado, o grande player deste jogo da publicidade, o Facebook, parece não estar nada satisfeito com esta nova realidade.

Conforme temos visto, o Facebook tem reclamado com a Apple desde que a empresa introduziu um novo recurso de privacidade no iOS 14 beta. Assim, desde essa altura, o sistema operativo força os programadores a perguntar aos utilizadores antes de os rastrear durante a sua navegação pela Internet.

David Fischer, diretor de receitas do Facebook, disse agora que todos os negócios baseados em publicidade estão “sob ataque” pelas mudanças impostas pela Apple.

Conforme relatado pela CNBC, Fischer falou numa sessão virtual da Advertising Week nesta terça-feira sobre a vulnerabilidade a que o Facebook exposto a empresas como Apple e Google. Durante o seu discurso, o executivo da gigante das redes sociais argumentou que várias empresas estão a ser ameaçadas pelas novas regras de privacidade da Apple.

Vender publicidade pode tornar o mercado Apple mais acessíveis a todos

Fischer também mencionou que o modelo de negócios da Apple consiste em vender “hardware de luxo” para quem pode pagar. Assim, ficou no ar a sugestão que os anúncios tornam os produtos e serviços mais acessíveis para todos. Isto é, a publicidade pode ser importante para pagar aos programadores que, desta forma, têm meios para oferecer os seus produtos.

A Apple, desta forma, tem nas mãos o poder de deixar florescer um negócio da publicidade ou de o estrangular, dado que não vive desse encaixe financeiro. Já o Facebook cada vez depende mais das receitas angariadas na publicidade.

Como tal, a Apple desenvolveu o iOS 14 que poderá trazer a todos um novo recurso de privacidade. Tal ferramenta dificulta as aplicações de vigiar e rastrear os utilizadores. Isto afeta diretamente as aplicações e os serviços que dependem da receita de publicidade – como qualquer aplicação do Facebook.

Este recurso ainda está em versão beta, e a Apple adiou a exigência de implementação deste novo recurso para 2021, após ouvir o feedback dos programadores.

Qual será o impacto desta medida se a Apple prosseguir?

Seguramente será de grande impacto, até pelo poder que os dispositivos Apple têm hoje em dia no mercado mobile e não só. Segundo o CEO do Instagram, Adam Mosseri, que referiu o assunto recentemente durante uma entrevista, as taxas de anúncios deverão cair em cerca de 50%. Esta quebra brutal de receitas será sentida quer nas empresas como o Instagram, Facebook e afins, como também nos criadores de conteúdo.

Contudo, pelo que se tem visto, pelo menos por agora, apesar do adiamento, a Apple não parece disposta a desistir das suas últimas decisões sobre os novos recursos de privacidade do iOS 14.

