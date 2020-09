Facebook quer que a Apple permita que as suas apps de Mensagens sejam o padrão no iPhone

O ecossistema da Apple está mais flexível com a chegada do iOS 14. Uma das novidades foi a possibilidade de tornar aplicações de terceiros predefinidas. Conforme já mostramos, agora podemos colocar, por exemplo, o Google Chrome como o browser predefinido ou o Microsoft Outlook como o cliente de email no iPhone e iPad. No entanto, a Apple não abriu a mesma opção para a aplicação de mensagens. O Facebook quer que a empresa de Cupertino torne o Messenger como padrão no seu sistema operativo.

O Facebook está a criticar a Apple por não abrir as mensagens no iOS tal como fez no navegador e email. Dito isso, a empresa de Zuckerberg está a tentar pressionar a Apple a tornar as mensagens no iOS iguais às do Android.

Segundo o que foi dado a conhecer pelo The Information, o Facebook está novamente a criticar publicamente a Apple. Há dias criticou a empresa por causa das alterações no capítulo da privacidade no iOS 14, agora ataca por causa das mensagens no iOS.

Segundo alguns analistas, esta atitude do Facebook não é inocente. Ela ocorre após a Apple ter afastado a sua posição da do Facebook, sobre as aplicações de mensagens, no comité antitrust promovido pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre certas ações das grandes empresas tecnológicas.

Facebook abre fogo contra a Apple

No último ataque à Apple, os executivos do Facebook estão a exigir a capacidade de fazer com que as suas aplicações de mensagens sejam o padrão no iOS. O vice-presidente da app Messenger do Facebook, Stan Chudnovsky, disse que o bloqueio da app Mensagens da Apple como software predefinido não é justo e quer ver a Apple espelhar o que o Android oferece.

Para qualquer outro programador nesta área [das mensagens], não é realmente um campo com um jogo nivelado na plataforma da Apple. Se a Apple adotasse uma abordagem como a do Android, isso permitir-nos-ia competir de forma mais justa onde o iOS é dominante.

Disse Chudnovsky.

No Android, os utilizadores podem escolher uma aplicação de terceiros para ser o seu serviço de mensagens principal. Aliás, até pode mesmo ser esta app a receber as mensagens SMS enviadas para o número de telefone do utilizador. No entanto, como o The Information observa, a app Mensagens da Apple e o serviço iMessages são uma parte valiosa do conjunto de recursos do iPhone e iPad.

Assim, dificilmente a empresa abrirá mão do controlo das mensagens do iOS, a menos que seja forçada.

Apple é contra ter o Facebook a controlar algo no iOS

Segundo o que declarou Chudnovksy, o Facebook tem vindo a solicitar ao longo dos anos para a Apple considerar a abertura do plataforma de mensagens. Contudo, a empresa de Cupertino nunca concordou. A app Mensagens da Apple é um recurso central do seu software móvel que incentiva as pessoas a continuarem a comprar os seus dispositivos, e a criptografia de mensagens da aplicação também é uma pedra angular do discurso de privacidade da empresa para os consumidores.

O Facebook sabe que as hipóteses da Apple permitir que terceiros coloquem as suas apps como redefinidas nas Mensagens são muito residuais. Ainda assim, está a tentar a sua sorte. Aliás, o Facebook, aliado a vários outros grupos e agências de publicidade, conseguiram que a Apple adiasse o novo recurso de rastreamento de anúncios até o ano que vem.

No entanto, mesmo que o Facebook não consiga o que quer aqui, a situação acumula mais pressão antitrust em cima da Apple. Esta é uma altura em que ao redor do mundo os reguladores estão principalmente de olho nas gigantes de tecnologia.

Mais pressão das coligações contra a Apple

Conforme demos conta, surgiu ontem mais uma coligação contra as políticas da Apple. Assim, juntaram-se a Epic Games, Spotify e BaseCamp e criaram Coalition for App Fairness. Esta ONG inclui, além das referidas, outras empresas, como a Tile, a Prepear ou a Deezer, mas ainda não consta o nome do Facebook, até ao momento.

Os utilizadores merecem liberdade de escolha e opção para decidir a música, e-mail, chat ou qualquer outra aplicação necessária que melhor se adapte a eles. Referiu Sarah Maxwell, porta-voz da coaligação, num comunicado. A Apple não quis comentar sobre esta história.

Isto não é por acaso, por trás está a estratégia do Facebook para unificar os seus serviços de mensagens, existentes nas suas aplicações como o Messenger, Instagram e WhatsApp. O Facebook partilhou publicamente várias vezes que acredita que as mensagens privadas são o futuro e esta última batalha que travou com a Apple é outro exemplo da empresa a dar passos nessa direção.

