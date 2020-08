Apple entra com ação legal contra serviço de organização de refeições por causa do logótipo

A Apple está, aparentemente, a processar judicialmente uma empresa que se chama Prepear. Segundo informações, o alvo desta ação é o logotipo desta empresa que tem um serviço com informações para gerir e preparar refeições. Conforme pode ser visto, o logótipo da empresa é uma pera que, segundo a reclamação, vista de cima é muito idêntica à maçã da Apple.

A gigante de Cupertino quer que a empresa mude o logotipo.

Apple não quer uma pera

Apesar de o nome da aplicação e do serviço não ser muito convidativo, a verdade é que com esta oposição da Apple, além do dinheiro que vai ter de gastar, irá alcançar uma publicidade seguramente nunca imaginada.

O serviço não tem nada de extraordinário, basicamente o Prepear oferece-se para administrar a sua lista de compras, pratos e receitas. Aliás, bem-visto, na internet deve haver milhares de serviços similares. Contudo, por algum motivo, ou simplesmente fruto do acaso, esta empresa escolheu um logotipo que, da forma como foi criado, pode confundir-se com a imagem de marca da Apple, segundo a própria gigante Apple.

Assim, a gigante avaliada em 1,9 biliões de dólares, está a conduzir uma batalha para muitos incompreensível.

David contra Golias

A Apple, pela sua dimensão e pela sua forma de estar no mundo dos negócios, tem sido alvo de processos e tem colocado outras empresas debaixo da sua mira. Aliás, teve de se ajustar com a Qualcomm, por exemplo, e teve noutra vez de trazer a Samsung para um acordo que mais lhe interessava. Umas vezes, perdeu e outras ganhou.

Contudo, nos últimos tempos tem apertado o cerco dentro de portas. Por exemplo, vimos a sua posição face aos serviços de streaming de jogos de terceiros, como foi o caso do xCloud da Microsoft ou do Facebook Gaming. A empresa insiste em bloqueá-los na sua App Store.

Se no caso anterior, até poderá ter alguma razão, a verdade é que nesta nova contenda… a razão não parece muito do seu lado. Isto porque, supostamente, quer travar uma batalha judicial para proteger o seu logótipo. Assim, quem a ameaça com um logótipo de uma pera é a Prepear.



Custos começam a estrangular a Prepear

Segundo os fundadores da Prepear, que é um spin-off do serviço Super Healthy Kids, a Apple opõe-se ao pedido de marca do Prepear e exige que a empresa mude o logótipo em forma de pera.

De acordo com os fundadores, a Apple “opôs-se ao pedido de marca registada para a nossa pequena empresa, Prepear, exigindo que mudássemos o nosso logotipo em forma de pera, usado para representar a nossa marca no negócio de gestão de receitas e planeamento de refeições.

Os fundadores da Prepear enfatizam que se trata de uma empresa muito pequena, com apenas cinco funcionários. A luta legal com a Apple já custou “muitos milhares de dólares” e já foram forçados a demitir um membro da equipa devido ao peso adicional dos custos legais. No entanto, a Prepear diz que sente uma “obrigação moral” de se posicionar contra a “ação legal agressiva” da Apple.

Segundo a pequena Prepear, a Apple “opôs-se a dezenas de outros pedidos de marcas registadas apresentados por pequenas empresas com logótipos relacionados a frutas” e que muitos desses logótipos acabaram por ser alterados ou abandonados.

A maioria das pequenas empresas não pode pagar as dezenas de milhares de dólares que custaria para lutar contra a Apple.

Explicou o fundador do serviço Prepear numa publicação no Instagram.

Custo versus benefício de uma guerra com a Apple

A verdade é que a luta poderá trazer muitos prejuízos à empresa. Contudo, a publicidade e as vozes que se poderão levantar a seu favor podem também ser um trunfo. Até porque se a empresa sabe que a Apple, em determinado segmento, está a combater logotipos que sejam imagens de fruta, ir contra uma gigante deste porte tem de levar os seus responsáveis a pesar o “deve e o haver”.

É uma experiência terrível ser atacado legalmente por uma das maiores empresas do mundo, mesmo quando claramente não fizemos nada de errado e entendemos por que a maioria das empresas simplesmente cede e muda seus logotipos. A Prepear afirma que “sentem uma obrigação moral de se posicionar contra a ação legal agressiva da Apple contra pequenas empresas e lutar pelo direito de manter nosso logotipo. Estamos a defender-nos da Apple não apenas para manter o nosso logotipo, mas para enviar uma mensagem às grandes empresas de tecnologia de que intimidar as pequenas empresas tem consequências.

Referiram os responsáveis da empresa.

De alguma forma é uma posição estranha, até porque o seu negócio vive muito da sua ação dentro do ecossistema da Apple e da Google. A sua aplicação para iOS e para Android é o principal meio de angariação de utilizadores. Será que lhe interessa este braço de ferro?