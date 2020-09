A Microsoft anunciou que o Outlook será atualizado com muitos novos recursos no Android e no iPhone, com o lançamento a começar nos próximos meses. Assim, este canivete suíço abrangerá mais ações no trabalho do utilizador e trará uma melhor usabilidade, bem necessária nos dispositivos móveis.

Além das novidades futuras, mostramos também como poderá colocar o Outlook como cliente de e-mail padrão no seu iPhone ou iPad no iOS 14.

Outlook receberá muitas novidades para a app mobile

Em primeiro lugar, a Microsoft quer que o Outlook esteja totalmente enquadrado com a oferta proporcionada pela nova atualização do iOS 14 que a Apple lançou no início deste mês. Portanto, a app virá com um novo widget de calendário do Outlook que exibirá os compromissos diretamente no ecrã inicial.

Conforme foi avançado, outro alvo da Microsoft é o Apple Watch. Assim, a nova atualização trará uma complicação do Outlook. Esta será apresentada no mostrador do Apple Watch. Além disto, como mostraremos, a app para iOS foi também atualizada para oferecer suporte a tornar-se o cliente de e-mail padrão no iOS.

A Microsoft também está a trazer comandos de voz para o seu cliente de e-mail existente no iOS e Android. Desta forma, os utilizadores podem gerir os seus compromissos com as mãos livres, sem a necessidade de qualquer tipo de toque. Ao mesmo tempo, a Microsoft anunciou que o Outlook será atualizado com reações emoji. Então, teoricamente, o utilizador será capaz de enviar uma mensagem rápida com um emoji para um e-mail com apenas um toque.

A Microsoft também expandirá a funcionalidade chamada Play My Emails. Este recurso permite ao cliente Outlook ler as mensagens de e-mail que chegam à caixa de entrada. Esta melhoria foi lançada originalmente no início deste ano, nos Estados Unidos, e agora a Microsoft diz que está a trazer os mesmos recursos para mais países.

O Outlook agora pode ser app predefinida de e-mail no iPhone e iPad

Não é preciso dizer que tudo isso torna a app de e-mail do Outlook ainda melhor em dispositivos móveis. Assim, os utilizadores têm cada vez mais motivos para usar o Outlook quer no iOS, quer no Android. Como já sabemos, no iOS 14 podemos colocar como predefinidos clientes de email de terceiros. Já mostramos aqui o da Google, o cliente Gmail e agora vamos fazer o mesmo para a app da Microsoft.

Para o fazer, vamos a Definições, pesquisamos a app Outlook, e dentro da app há a opção Aplicação de email predefinida. Clicamos nesta opção e dentro do menu escolhemos o Outlook em vez do Mail que é a app da Apple.

Portanto, use e abuse e tenha o cliente de e-mail da Microsoft como a sua ferramenta de trabalho no iOS e Android.

