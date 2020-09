Android 11 para Android TV está a chegar ainda mais focado nos jogos

O Android 11 foi lançado oficialmente pela Google no início do mês de setembro. Esta versão inicialmente lançada para smartphones da sua linha Pixel, não tardou em chegar a modelos de marcas como a Xiaomi ou a OPPO e, naturalmente, chegará a mais marcas e modelos… com a lentidão já habitual.

Agora, a Google lançou a versão para televisões. A Android TV prepara-se para começar a receber novidades.

Android 11 para Android TV está a chegar

O Android 11 na Android TV já foi disponibilizado pela Google e, em breve, começará a chegar às televisões inteligentes. Esta nova versão apresenta melhorias de desempenho e privacidade, novos recursos personalizados para a TV e ferramentas de programador atualizadas. Além disso, receberá muitos outros recursos.

Segundo se pode ler no blog da Google para programadores Android, melhorias de desempenho, como gestão aprimorada de memória e recursos de privacidade, como permissões únicas, chegam às TVs com o objetivo de garantir que funcionem de forma rápida e segura.

Melhorias focadas no conteúdo multimédia e jogos

O Android 11 traz um modo de baixa latência automático e descodificação de conteúdos de baixa latência. Vem ainda com um Tuner Framework com suporte de MediaCAS atualizado e extensões para a implementação HAL de HDMI CEC.

Outra das áreas que irá receber melhorias é o suporte de comandos de jogos. Assim, as televisões com Android TV passam a suportar nativamente a Nintendo Switch Pro, via USB e Bluetooth, e o Steam Controller.

O kit para programadores ADT-3 surgiu com o anúncio de lançamento desta versão. A disponibilidade para as TVs vai depender dos fabricantes, como seria de esperar.

O Android 11 noutras plataformas

O Android 11 para Android Auto também está a ser desenhado, mas, para já, não parece ser uma boa opção proceder à sua instalação. Há utilizadores a relatar falhas a vários níveis, principalmente ao nível do áudio. Existem constantes cortes no som, falhas nos alertas sonoros e outros. Há ainda relatos de apps que desaparecem e de outras que simplesmente não funcionam.

Mais relevante, no entanto, é a situação das chamadas de voz. Simplesmente, as chamadas, deixam de usar o sistema de som dos carros e perdem-se assim no Android 11.

