O OnePlus Nord chegou com uma função muito específica. Este novo smartphone quer recuperar uma posição de destaque que a marca teve e que tem vindo a perder. Para isso apresentou-se com hardware de gama média e com um preço mais baixo que os restantes modelos.

Tudo aponta para que este venha a ser mais um caso de sucesso da marca, mas parece que este smartphone não está livre de problemas. As mais recentes queixas revelam que este smartphone está a perder os dados dos utilizadores com um restauro silencioso e não desejado.

Problemas graves no OnePlus Nord

A abordagem da OnePlus para 2020 é diferente do normal. Apesar da presença do seu flagship, o OnePlus 8, a marca resolveu trazer mais uma proposta para o mercado, focada numa área que tem cada vez mais utilizadores. É assim que surge o Nord e tudo o que já foi apresentado.

É precisamente este smartphone que agora tem uma lista longa de queixas por muitos utilizadores. Como pode ser visto nos fóruns da marca (1, 2), as queixas são cada vez maiores e revelam que o OnePlus Nord entra num processo de restauro sozinho e sem o controlo do utilizador.

Reposição de fábrica que não é pedida

Este processo parece acontecer de forma automática e sem qualquer intervenção do utilizador. Muitas vezes é iniciado com o smartphone bloqueado e os utilizadores apenas dão pelo problema ao detetar um aquecimento maior que o normal. Noutros casos simplesmente ficam sem funcionar.

O problema é grande, uma vez que na grande maioria das vezes os dados dos utilizadores desaparecem e não podem ser recuperados. Nestas situações, e por não haver intervenção, o processo acontece e chega ao final sem ninguém dar pela situação.

Um problema que vai ser corrigido

Da informação que foi partilhada nos fóruns da OnePlus, esta situação não parece estar associada a nenhuma versão de firmware específica. É também pouco natural que esteja ligada a um problema de hardware com este smartphone.

A OnePlus ainda não reconheceu os problemas e nem tem uma data para a sua resolução. Tudo deverá ser corrigido com uma atualização de firmware ou com uma nova versão do software deste equipamento. Até lá, resta aos utilizadores guardarem os seus dados e esperar que o problema não surja.