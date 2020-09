O Android 11 foi apresentado na passada semana, depois de muitos meses de desenvolvimento e de testes públicos e alargados a várias marcas de smartphones. Estes identificaram problemas e permitiram que fossem rapidamente solucionados pela Google.

Mesmo com todas estas avaliações, aparentemente houve um problema importante que ficou por resolver. Este manifesta-se agora e revela uma falha potencial no Android 11. Muitos utilizadores deste sistema estão agora a relatar que o Android Auto não funciona corretamente com esta nova versão.

Problemas grandes com o Android 11

A integração dos produtos e serviços da Google é, por norma, transparente e muito direta. A gigante das pesquisas quer esta união e assim procura que estes funcionem de forma perfeita e sem qualquer falha. Por norma esta é a realidade, que por vezes falha.

É precisamente esta situação que está a ser descrita em vários canais sobre o Android Auto. Esta componente essencial para os condutores está a ter problemas de vários tipos no Android 11, a mais recente versão.

O Android Auto deixou de funcionar corretamente

Do que é revelado, as falhas estão a vários níveis, principalmente ao nível do áudio. Existem constantes cortes no som, falhas nos alertas sonoros e outros. Há ainda relatos de apps que desaparecem e de outras que simplesmente não funcionam.

Mais relevante é a situação das chamadas de voz. Estas, que são normais no Android Auto, estão a ter um comportamento muito estranho e anormal face ao que é esperado. Simplesmente deixam de cursar no sistema de som dos carros e perdem-se no Android 11.

Google tem de encontrar uma solução

Há ainda relatos de casos muito mais extremos. Nestas situações os smartphones simplesmente deixaram de funcionar e tiveram de ser reiniciados e ter os dados eliminados. Estas foram situações pontuais e que aconteceram apenas a 2 smartphones Pixel 3.

Por agora existe apenas uma solução conhecida. Esta passa por desligar a pesquisa de dispositivos Bluetooth. A Google ainda não assumiu o problema e nem a sua solução, mas já lançou uma correção que traz parte das apps em falta.