Afinal, o que vai a Apple apresentar no evento de hoje?

A Apple prepara-se para, daqui a algumas horas, dar a conhecer novos produtos, mas os iPhones deverão ficar para mais tarde. Neste evento de setembro, as atenções deverão estar viradas para a linha de relógios, os Apple Watch, e tablets, os iPad.

Entre os muitos rumores que circulam na web, há quem faça previsões do que será hoje exatamente apresentado. Venha descobrir.

Setembro, desde há alguns anos, que tem sido sinónimo de novos iPhones. No entanto, a pandemia parece ter trocado as voltas à Apple e, este ano, o lançamento da nova linha de smartphones deverá ficar só para outubro.

Contudo, para dar aos seus clientes um “presente” ainda em setembro, a Apple está a preparar para hoje um evento que, ao que tudo indica, se focará na linha de iPads e de Apple Watches.

Time Flies… o slogan da Apple para este evento

Claramente, que hoje teremos o lançamento da nova linha de relógios inteligentes e o slogan “Time Flies” (“o tempo voa”, em português), não deixa margem para dúvidas.

O Apple Watch Series 6 será apresentado logo, ao final da tarde, devendo ficar disponível ainda hoje e com uma nova cor. Tudo aponta para que o Azul seja a cor dominante dos novos produtos da Apple, não só do Apple Watch, como também do novo iPhone.

Ainda sobre este relógio, rumores apontam para que venha com possibilidade de carregamento rápido, melhorando assim a sua usabilidade, já que a autonomia não deverá variar muito do que aquilo que é hoje. Carregando mais rapidamente, menos tempo passará fora do pulso do utilizador.

Mas haverá espaço para um Apple Watch mais acessível?

Vários rumores apontam para o lançamento de um modelo SE. Este, nada mais será que uma atualização do Apple Watch Series 3 e abrirá caminho para uma linha mais acessível, completando, de certa forma, uma gama atualizada este ano com grande sucesso na linha dos smartphones.

De recordar que o iPhone SE de 2020, foi o responsável pelo sucesso de vendas da Apple, numa altura em quem a maior parte das marcas viu as suas vendas cair drasticamente.

Haverá uma mensagem subliminar por detrás de “Time Flies”?

Apesar de tudo indicar que esta mensagem está associada aos relógios, a verdade é que poderá haver algo mais. Se se associar este slogan com o convite feito pela Apple para o evento, com elementos de realidade aumentada, é possível pensar que a empresa possa estar a preparar novidades para apresentar associadas a este universo.

Na verdade, não será uma grande surpresa que tal venha a acontecer, considerando o histórico de desenvolvimentos da empresa nesse sentido.

Novos iPads

Quanto aos tablets, é expectável que a empresa atualize tanto o iPad quanto o iPad Air. Segundo uma recente partilha do leaker Even Blass, o iPad Air de 4ª geração será lançado com o processador A14 e com USB Tipo-C.

Já o iPad chegará na sua 8ª geração com o processador A12X e porta Lightning.

Há ainda outras indicações que dão conta que de que o iPad Air 4 chegará com ecrã edge-to-edge num intervalo de preços entre os 569 dólares e os 599 dólares.

Considerando que o mundo passou a trabalhar e a estudar de forma remota, o lançamento do iPad numa versão mais acessível faz todo o sentido.

Então e o Apple iPhone 12?

A Apple confirmou no final de julho que o iPhone ia chegar mais tarde que o habitual. Durante a apresentação de resultados financeiros, o CFO da Apple, Luca Maestri, que revelou que a empresa esperava que os equipamentos estejam disponíveis algumas semanas depois.

Além disso, há vários analistas que garantem que o lançamento dos novos smartphones e a introdução do 5G não acontecerá antes de outubro. No entanto, neste evento, poderão ser dadas algumas pistas interessantes nesse sentido.

Acompanhe o evento em direto

A partir das 18h, estaremos no Pplware a acompanhar todas as novidades em direto. Além disso, o evento será transmitido em direto no canal de YouTube da empresa, através do seguinte vídeo.