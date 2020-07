O iPhone 12 tem gerado muita discussão nas últimas semanas. Para além de todos os rumores e das primeiras supostas imagens deste smartphone, o tema mais falado está centrado na sua data de lançamento e de chegada ao mercado.

Se a apresentação irá seguir os padrões da Apple para este lançamento, a verdade é que vão haver mudanças na sua chegada ao mercado. A Apple confirmou agora que este momento irá ser adiado e que o iPhone 12 chega mais tarde ao mercado.

Rumores dão certo o adiar do iPhone 12

Não se sabe ainda a data de chegada do novo iPhone ao mercado, mas há algumas semanas que se as evidências mostram que acontecerá mais tarde, principalmente, por causa de todos os problemas de produção que a China teve e poderá ainda ter.

Foram várias as provas apresentadas e até empresas como a Qualcomm vieram mostrar o que parecia ser óbvio para todos. O atraso face ao que é normal irá acontecer, mas ainda que sem qualquer quantificação deste atraso e nem as suas causas reais.

Apple confirmou atraso no seu smartphone

Durante a apresentação de resultados financeiros surgiu finalmente uma confirmação da Apple e até o atraso que vai ter. Foi o próprio CFO da Apple, Luca Maestri, que revelou que a empresa espera que os equipamentos estejam disponíveis algumas semanas depois.

Assim, olhando ao que a Apple fez no ano passado, o iPhone 12 irá chegar ao mercado já depois de setembro. A marca já tinha adiado em 2019 o lançamento do modelo do ano passado, tendo começado as vendas no final de setembro.

Não há uma causa apresentada para a mudança

Mesmo não sendo dada uma justificação para este atraso, as razões devem estar fora do controlo da Apple. Os problemas com as cadeias de fornecimento vão obrigar a gigante de Cupertino a alterar o seu calendário.

Na verdade, esta não é a primeira vez que a Apple se vê obrigada a adiar um lançamento. Quando apresentou o iPhone X, em 2017, a marca apenas o colocou no mercado para venda em outubro, muito depois do iPhone 8. Também o iPhone XR foi apresentado em setembro (de 2018) e chegou em outubro, alegadamente por problemas na produção dos ecrãs LCD.