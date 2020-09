Rumor: Apple Watch 6 para venda dia 15 de setembro com nova cor e outras novidades

Estamos a poucos dias da apresentação dos novos modelos do Apple Watch e do iPad Air… supostamente. Assim, alguns rumores de última hora podem ter alguma “verdade” considerando que nos preparativos mais pessoas são envolvidas. Portanto, fala-se numa nova cor e na data de venda… e em algo mais!

Este evento que a empresa de Cupertino marcou poderá trazer algumas surpresas, afinal é o evento de setembro.

Apple Watch 6 virá com uma nova cor… será azul?

Sabe-se que o Apple Watch 6 terá novos sensores, entre eles o oxímetro, mas terá também uma nova cor. Pelo menos é o que alguns tweets de supostas fugas de informação estão a apontar.

Conforme já falamos várias vezes, tem sido corrente algumas fontes, leakers, mais próximos da Apple dizerem que o iPhone 12 terá uma nova cor, o azul.

Também poderá não ser coincidência que a cor azul é dominante na imagem que a empresa de Cupertino está a usar no cartas deste ano, do evento do dia 15.

Portanto, somando os pontos e fazendo a conta, poderemos estar prestes a ter no mercado um Apple Watch 6 em azula. Este poderá ser em alumínio, adicionando esta nova opção ao prateado, ao dourado, ao branco e ao preto.

Carregamento (mais)rápido do Apple Watch

As outras informações do leaker são muito mais ambíguas. É afirmado que um produto Apple não especificado terá funcionalidade de carregamento rápido.

Considerando que o WatchOS 7 tem novos recursos de rastreio do sono, o reduzir a quantidade de tempo que o relógio fica disponível para carregar, pode fazer sentido um carregamento mais rápido do Apple Watch Series 6.

Venda já disponível a partir de terça-feira

Um outro tweet sugeriu que os novos dispositivos da Apple estarão disponíveis a partir de terça-feira, 15 de setembro; no mesmo dia do evento da Apple.

Novamente, isso pode referir-se ao Apple Watch Series 6 ou talvez a outros dispositivos que provavelmente serão revelados durante o evento, como o iPad Air 4.

Embora a Apple muitas vezes deixe um hiato entre o anúncio inicial, a pré-encomenda e o lançamento, ocasionalmente a marca disponibiliza produtos para compra no dia do anúncio.

Quaisquer que sejam os dispositivos exatos aos quais o tweet está-se referindo, o leaker alega que eles estarão disponíveis para encomenda na terça-feira.

Preço do iPad Air 4?

Os tweets também revelam que um novo dispositivo chegará com um intervalo de preços entre os 569 dólares e os 599 dólares. Esta faixa de preço aproximada provavelmente corresponde ao próximo ‌iPad‌ Air 4, que também deve ser anunciado na próxima semana.

Agora, o que muitos ainda esperam é que a Apple dê algumas pistas sobre o que mais virá, o pensamento estará seguramente no iPhone 12. Conforme se tem “profetizado” um evento em setembro pode trazer mais “gadgets”. Para o iPhone 12, fala-se num evento em outubro.

