A grande maioria dos esforços e dos desenvolvimentos de novidades têm estado focadas nas versões móveis do WhatsApp. Estas são de longe as mais usadas e por isso o serviço de mensagens foca-se mais na sua evolução.

Claro que a versão web não é esquecida e existem também aqui algumas melhorias, ainda que pontuais. É precisamente esta versão que agora parece estar a ser alvo de melhorias. Vão trazer para esta versão Web a possibilidade de fazer e receber chamadas de áudio e de vídeo.

Novidades a chegar ao WhatsApp

Ainda que de forma lenta, o WhatsApp tem procurado trazer para a versão web as mesmas funcionalidades que oferece nos dispositivos móveis. Assim, e como esperado, a experiência de utilização é transversal e igual em qualquer plataforma.

Isso está agora a ser visto, com uma novidade que está a ser testada. Com a versão 2.2037.6, surgem algumas novidades, focando-se principalmente na comunicação. Assim, as chamadas de voz e vídeo devem estar quase a chegar aos utilizadores.

A versão Web vai ter chamadas em breve

A prova disso foi mostrada pelo conhecido site WABetaInfo, que revelou algumas das suas descobertas. Aqui é possível ver agora novos ícones, destinados a estas novas funcionalidades. Assim, está presente um telefone e uma câmara.

Na verdade esta não é uma novidade absoluta. Já há algumas versões atrás, o WhatsApp tinha mostrado na versão web esta novidades. O serviço acabou depois por parar os testes, que agora parecem estar de volta.

Ter o mesmo nestas chamadas o que há nas versões móveis

Outra novidade está nos ícones no menu de anexos. Estes estão diferentes, novamente mais aproximados ao que está disponível nas versões dedicadas aos dispositivos móveis.

Para além disto, há outras alterações estéticas, que melhoram o serviço. Falamos assim de um novo ecrã de carregamento do WhatsApp no browser, que apresenta uma nova imagem, mais apelativa e mais atual.

Como é normal no WhatsApp, não existem ainda datas ou previsões de chegada para estas novidades. Espera-se que surja uma ainda maior integração entre dispositivos, com a capacidade de usar a mesma conta em vários locais.

Os testes, ainda que internos, vão continuar nos próximos tempos, até que esta versão esteja madura e pronta a ser usada por todos. São novas e importantes melhorias, que vão trazer ainda mais a este excelente serviço.