Portuguesa iServices abre a primeira loja na Holanda, em Amesterdão

A iServices continua a sua expansão internacional com a abertura da primeira loja na Holanda. Localizada no coração de Amsterdão, na Kinkersraat 277, esta nova loja marca mais um passo importante no crescimento da marca.

iServices Kinkerstraat já se encontra em funcionamento e preparada para receber os clientes

A expansão europeia da iServices começou em maio de 2022, com a inauguração da iServices Meriano, uma loja em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Desde então, a marca tem vindo a reforçar a sua presença internacional, com lojas em Portugal, França e agora na Holanda.

A nova loja iServices em Amsterdão oferece os serviços de reparação multimarca a que os clientes já estão habituados, bem como a vasta gama de acessórios tecnológicos, gadgets e equipamentos recondicionados com garantia. O atendimento é feito, tal como em todas as lojas da marca, por técnicos especializados, o que permite oferecer reparações na hora e com garantia a todos os clientes.

Com esta nova abertura, a iServices reforça o seu compromisso de estar cada vez mais próxima dos consumidores, promovendo a sustentabilidade através da reparação e recondicionamento de equipamentos.

A abertura da nossa primeira loja em Amsterdão representa mais um marco na história da iServices. Queremos continuar a crescer além-fronteiras, mantendo a qualidade de serviço que nos define e aproximando-nos de um público cada vez mais global

Bruno Borges, CEO da iServices

