Funcom acerta parceria com a Abstraction Games para Dune

Com a estreia do filme nas salas de cinema no ano passado, Dune vai estar novamente em destaque este ano, pois vai ter direito também a um jogo novo. Um jogo multiplayer que ainda se encontra em desenvolvimento.

Recentemente, foi revelada uma parceria entre a Funcom e os estúdios holandeses Abstraction Games para levarem a cabo este projeto massivo.

Dune está a viver uma segunda vida e o ano de 2022 parece aumentar ainda mais este rico universo de ficção cientifica. Após a estreia da nova versão do filme nas salas de cinema no ano passado, encontra-se previsto para este ano, o lançamento de um jogo novo.

Em 2019, a Funcom assinou um acordo com as marcas Legendary Entertainment e Herbert Properties LLC com o objetivo de desenvolver um jogo novo baseado no rico e único universo de Dune. Desse acordo, surgiu a noticia da parceria entre a Funcom e a Abstraction Games.

Dito isto, o desenvolvimento do jogo conta com o trabalho e experiência da Funcom (Conan Exiles, Dune The Spice Wars ou Metal Hellsinger) e dos estúdios holandeses Abstraction Games (Stranded Deep, Halo The Master Chief Collection ou Baldur's Gate 3, por exemplo).

Dune será um jogo open-world survival multiplayer (MMO) que levará os jogadores a conhecerem mais profundamente o planeta Arrakis, a única fonte no universo da especiaria Melange e a eterna luta entre as Casas Atreides, Harkonnen e Ordos.

Pelo que foi comunicado recentemente, o esforço conjunto das duas equipas está a ser grande e bastante disciplinado, tendo sido os programadores da Abstraction Games integrados em equipas da Funcom, com os seus esforços a incidirem no desenvolvimento do motor de jogo e sua optimização. Este co-desenvolvimento entre a Abstraction e a Funcom vai, desta forma, permitir a criação da melhor experiência de jogo possível.

Segundo o que se sabe, os Abstraction Games apoiarão ainda a Funcom noutros aspetos como no suporte ao desenvolvimento do motor de jogo, da renderização gráfica e suporte às plataformas onde o jogo correrá.

Outros aspetos técnicos e de jogabilidade, como o audio, a Inteligência Artificial animação ou física também terão o apoio da Funcom, pelo que Dune surgirá como o resultado da vasta experiência de ambos os estúdios.

"É um prazer trabalhar com a Abstraction no desenvolvimento e optimização tecnológica dos sistemas que irão trazer à luz o nosso próximo open-world multiplayer game baseado no rico universo de Dune.” revelou Fred Richardson, da Funcom, e adiantando ainda que “O extenso conhecimento técnico da Abstraction tem-se vindo a provar extremamente valioso para nos permitir uma experiência que está a ultrapassar as barreiras dos desenvolvimentos com o motor Unreal."