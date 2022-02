AUTOvoucher: Governo já “deu” quase 23 milhões de euros

Em outubro de 2021, o Governo aprovou um desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, no máximo de 50 litros, ou seja, cinco euros num mês. O programa AUTOvoucher funciona de forma semelhante ao IVAucher, sendo transferido o valor diretamente para a conta do contribuinte, que terá de pagar com cartão bancário.

De acordo com as mais recentes informações, os consumidores já receberam quase 23 ME com o AUTOvoucher.

AUTOvoucher: Quem nunca tenha beneficiado, pode pedir

Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro ("AUTOvoucher") aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis, nos meses de Novembro de 2021 a Março de 2022, num total de 10 cêntimos por litro de combustível (num total de 50 litros/mês).

Cerca de 23 milhões foram reembolsados aos consumidores até esta terça-feira, através do AUTOvoucher, programa que devolve cinco euros no primeiro abastecimento mensal de combustível e que termina no final de março.

Quem até agora nunca tenha beneficiado desta medida poderá, por exemplo, receber a totalidade do apoio previsto, e que corresponde a 25 euros, no primeiro abastecimento que efetuar em março.

Para que haja lugar ao reembolso na conta bancária, é necessário que o consumidor se registe na plataforma IVAucher e pague o abastecimento com um cartão bancário num posto de abastecimento aderente, sendo o apoio pago independentemente do valor de combustível comprado.

A lista de posto de abastecimento de combustíveis aderentes à medida pode ser consultada no site IVAucher.pt.