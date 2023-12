CiberSegurança: continuam a existir poucas mulheres especializadas

O comportamento humano relativamente às tecnologias digitais é um dos fatores mais determinantes para a segurança do ciberespaço. O Relatório Cibersegurança em Portugal – tema Sociedade tem vindo a ser publicado anualmente com o objetivo de analisar as atitudes, os comportamentos, a sensibilização e a educação em cibersegurança no país.

Segundo o documento, em 2022 verificou-se um acentuado incremento da notoriedade da cibersegurança como tema. Em 2022, houve mais empresas em Portugal com Políticas de Segurança das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Na Administração Pública, quase dois terços dos organismos definiram uma estratégia na área da cibersegurança. Em termos de medidas, houve uma medida de aplicação generalizada que foi a atualização regular de software.

Ainda na Administração Pública, a falta de recursos especializados tem consequências negativas na capacidade de proteção contra quase todas as ameaças, com particular relevância em relação às que compreendem uma maior sofisticação técnica como é o caso do ransomware e cibersabotagem.

No que diz respeito à sensibilização e educação, o ano de 2022 ficou marcado por um aumento de iniciativas. Verificou-se também um crescimento de ações dirigidas a crianças e a jovens. O tema mais frequente foi o da ciber-higiene.

Outro ponto que é destacado no relatório, é o facto do número de cursos especializados em cibersegurança no Ensino Superior continuar a aumentar. No entanto, a percentagem de mulheres inscritas e diplomadas foi relativamente baixo.

Destaques do Relatório sobre CiberSegurança do CNCS

A percentagem de indivíduos a usar a Internet aumentou, passando de 82% dos indivíduos em 2021 para 85% em 2022 (Eurostat)

Em 2022, houve mais artigos publicados nos media a usar o termo “cibersegurança” e mais pesquisas online com esta palavra do que em 2021, com particular incidência no mês de fevereiro, período respeitante ao registo de incidentes de elevado impacto em Portugal (Mediacloud e Google Trends).

Associadas à pesquisa no motor de busca Google pela palavra “cibersegurança” em 2022 ocorreram pesquisas ligadas à componente educacional e institucional da cibersegurança. Aos termos como “phishing” e “ransomware” foram associadas pesquisas sobre os meios através dos quais estas ameaças se concretizam e a classe de incidentes a que pertencem (Google Trends).

Em 2022, houve mais empresas em Portugal com uma Política de Segurança das TIC definida e revista nos últimos 24 meses (43%) do que a média da UE (32%) (Eurostat).

A autenticação através de palavra-passe segura foi a medida de segurança das TIC mais aplicada pelas empresas em 2022 (84%), mas apenas cerca de um terço (28%) aplicou o múltiplo fator de autenticação (Eurostat)

Mais de metade das empresas (54%), em 2022, afirmou ter recomendações documentadas sobre medidas, práticas ou procedimentos de segurança das TIC, valor bastante acima da média da UE (37%) (Eurostat).

Menos de metade das empresas disponibilizou guiões de segurança das TIC para o acesso remoto (49%) ou para reuniões online à distância (32%) em 2022 (Eurostat).

Na Administração Pública, 59% dos organismos afirmou ter uma Estratégia para a Segurança de Informação definida em 2022, o mesmo valor do ano anterior (DGEEC).

A medida de segurança das TIC mais utilizada na Administração Pública em 2022 foi a atualização regular do software. Menos de metade aplicou o múltiplo fator de autenticação (DGEEC).

A necessidade de competências em segurança das TIC continuou elevada no conjunto da Administração Pública, passando se de 69% dos organismos em 2021 para 74% em 2022 (DGEEC).

Ao contrário das empresas, na Administração Pública, em 2022, predominou o pessoal do próprio organismo a realizar atividades relacionadas com a segurança das TIC (DGEEC).

Menos de metade dos organismos do conjunto da Administração Pública (46%) indicou, em 2022, ter recomendações documentadas sobre medidas, práticas ou procedimentos de segurança das TIC, menos 1 pp do que no ano anterior (DGEEC).

Em 2022, apenas 3% dos organismos do conjunto da Administração Pública tinha seguro contra incidentes de segurança nas TIC (DGEEC)

As ações de sensibilização em cibersegurança mais frequentes, dirigidas ao público em geral por organizações que assumem essa missão, em 2022, foram as sessões presenciais e online e os cursos online (Inquérito CNCS).

Verificou-se, em 2022/2023, um aumento das ações de sensibilização em cibersegurança dirigidas a públicos externos orientadas a crianças e jovens (Inquérito CNCS).

Em 2023, existem 13 cursos TESP, 11 mestrados, três licenciaturas e um doutoramento especializados em cibersegurança e segurança de informação (DGEEC – recolha CNCS).

O número de alunos inscritos em cursos do ensino superior especializados em cibersegurança e segurança da informação aumentou 24% em 2022/2023.

A percentagem de mulheres inscritas nestes cursos foi de 10% em 2022/2023 e de diplomadas foi de 7% em 2021/2022 (DGEEC – recolha CNCS) – nos cursos de TIC o valor de diplomadas é de 20,5% (Pordata)

Relatório Cibersegurança em Portugal – tema Sociedade 2023