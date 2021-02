Rumor: Nova linha Redmi contará com os modelos K40, K40 Pro e K40S

A Xiaomi continua firme e forte na sua produção de smartphones. E, tal como aqui havíamos referido, a marca chinesa irá lançar em fevereiro o novo Redmi K40 já com o novo processador topo de gama Snapdragon 888 da Qualcomm.

Agora, de acordo com rumores recentes, a linha Redmi K40 contará com três modelos diferentes. E um deles será o Redmi K40S.

Redmi poderá lançar três modelos da gama Redmi K40

De acordo com o popular leaker Digital Chat Station, a nova gama Redmi K40 da Xiaomi será composta por três modelos. Para além do Redmi K40 e K40 Pro, a marca chinesa está também a preparar o lançamento do modelo Redmi K40S.

O leaker revela ainda que o K40S será equipado com o novo processador Dimensity 1200 da MediaTek. Por sua vez, os dois outros modelos contam com chips da Qualcomm.

Para já estas informações são apenas rumores, e não há ainda uma confirmação oficial das mesmas. No entanto recentes declarações do próprio diretor executivo da Redmi, Lu Weibing, sugerem que a fabricante está a trabalhar num Redmi K40 com o novo chip da MediaTek. E esse modelo poderá ser dedicado a jogos.

Espera-se que a versão K40 traga o SoC Snapdragon 870 e o flagship K40 Pro traga o novo topo de gama Snapdragon 888.

Para além disso, já foi confirmado que estes modelos não trarão carregador na caixa. À semelhança do Xiaomi Mi 11, os telefones vão disponibilizar as opções com e sem este acessório. Um dos modelos deve ainda trazer uma bateria de 4.700 mAh com suporte a carregamento de 33 W.

Quanto a câmaras, o K40 deverá apostar num sensor principal de 64 MP, enquanto que o modelo K40 Pro terá a principal de 108 MP. Os dois modelos devem ainda trazer um conjunto de quatro câmaras, sendo a principal, grande angular, telefoto e macro. Para selfies haverá uma câmara frontal alojada numa perfuração do ecrã.

No que respeita à data de lançamento, espera-se que estes novos modelos sejam apresentados no dia 12 de fevereiro.

MediaTek Dimensity 1200

O Dimensity 1200 é uma forte concorrência ao Snapdragon 870 da Qualcomm. O novo processador conta com 8 núcleos, sendo um deles Cortex-A78 de 3 GHz, três Cortex-A78 de 2,6 GHz e quatro Cortex-A55 de 2 GHz. Conta com um processo de fabrico de 6 nm e o seu chip gráfico é o Mali-G77 MC9.

Este novo processador da MediaTek conta com o modem 5G com suporte a frequências inferiores a 6 GHz, ou seja, sub-6 GHz. Segundo a MediaTek, o processador é capaz de alcançar velocidades de download de até 4,7 Gb/segundo. Para além disso também suporta ecrãs de até 168 Hz e câmaras de 200 MP ou dupla de 32 MP e 16 MP.