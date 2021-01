Se pensava que a Xiaomi, com o novo ano, ia abrandar com os lançamentos de smartphones, desengane-se. Tudo leva a crer que a estratégia se irá manter. Sob a sua linha Redmi, já vimos chegar há poucos dias os Redmi Note 9T 5G e Redmi 9T e agora são dados a conhecer os planos para um futuro muito próximo e para os sucessores da linha Redmi K30.

O Redmi K40 chega em fevereiro e já traz, evidentemente, Snapdragon 888.

Redmi K40 prepara-se para chegar com Snapdragon 888

A Redmi, marca do ecossistema Xiaomi, está a trabalhar na sua própria linha de topo. Depois da Xiaomi ter lançado o Mi 11 com o novo processador Snapdragon 888, eis que agora é a vez da Redmi apresentar a sua proposta.

Na rede social Weibo, surgiu o cartaz que dá conta do lançamento da linha Redmi K40 equipada com o SoC da Qualcomm mais poderoso da atualidade. O smartphone (e eventualmente outros modelos da linha) deverá chegar em fevereiro, com um preço de 2 999 Yuan, qualquer coisa como 380 € (à taxa de câmbio atual).

Associado a este smartphone, espera-se um ecrã AMOLED, aliás, espera-se pelo “ecrã plano mais caro”. Estas são as palavras descritas (em tradução direta) pelo Lu Weibing, Vice-Presidente do grupo Xiaomi e GM da Redmi, na sua conta Weibo, onde faz o anuncio do lançamento do smartphone.

Numa publicação seguinte, fala na tecnologia 5.0 de sensibilidade à pressão do ecrã. Poderá esta ser a surpresa do Redmi K40.

Quanto à autonomia, Lu Weibing também promete uma bateria de longa duração. A bateria deverá ser então superior a 4000 mAh e deverá carregar a 33W.

Promete-se ainda uma câmara melhor que as versões anteriores, claro. Segundo Lu Weibing este será então um smartphone com uma relação entre desempenho e preço incrível.

Curioso para conhecer o novo Redmi K40? Ficaremos a acompanhar as novidades.

