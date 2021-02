Bandai Namco revela Spirit: Lucky’s Big Adventure

Spirit: Espírito Selvagem foi um filme de animação lançado em 2020 que obteve estrondoso sucesso, junto de miúdos e graúdos e que este ano vai voltar aos grandes cinemas com Spirit Untamed.

No entanto, as novidades em redor do cavalo selvagem não se ficam por aí e a Bandai Namco revelou recentemente um novo jogo a caminho.

A história de irreverência e luta pela liberdade que envolvia um garanhão selvagem e um nativo norte-americano, cativou milhares de fãs portugueses. As aventuras e peripécias dos dois levaram os espetadores a uma viagem repleta de emoções pelas planícies, vales e montanhas do oeste americano e parece que em breve vão regressar.

Com efeito, Spirit vai voltar aos grandes ecrãs em 2021 com Spirit Untamed (Indomável). Uma nova aventura que junta Spirit a uma menina (Lucky Prescott) que se viu obrigada a sair da cidade para o campo, para a terra do pai em Miradero. E assim vai nascer uma grande amizade entre os dois…

A Bandai Namco em parceria com a Outright Games e a Universal Games revelaram recentemente que Spirit vai regressar também às consolas e PCs. Com a chegada do filme Spirit Untamed, vai ser também lançado um jogo para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 e Xbox One, Spirit: Lucky’s Big Adventure.

O jogo vai-se inspirar no filme a cargo da DreamWorks Animation e decorre num mundo open-world que de certa forma tentará reproduzir toda a liberdade que Spirit possui nas pradarias norte-americanas.

Lucky, após ter saído da cidade vê-se deslocada e é através da sua amizade com o cavalo selvagem que a sua alegria vai regressar. O jogo vai ser uma história de amizade e companheirismo, realçando os laços entre Lucky e Spirit e juntos embarcam em muitas aventuras levando-os à descoberta de Miradero e do seu passado.

Pelo caminho, muito vai acontecer e desde salvar animais em perigo, ajudar os habitantes do campo, competir em corridas de cavalos ou tirar fotografias, existirá muito para entreter os jogadores.

Os jogadores vão controlar Lucky e ao longo da aventura, verão a sua relação de amizade com o avalo aumentar. Segundo a Bandai, o jogo vai ter uma grande variedade de possibilidades de customização do “nosso Spirit” e da nossa Lucky.

Spirit: Lucky’s Big Adventure será lançado para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 e Xbox One.