Recuperar a informação é um tópico muito procurado pelos nossos leitores. Muitos indivíduos ou empresas enfrentam diariamente o receio da perda de dados, que ainda acontece nos nossos dias por várias razões e ações, umas mais inadvertidas e outras mais maliciosas.

Antecipadamente, a perda de dados, para além do transtorno, implica perder informações e dados vitais de toda a atividade da empresa ou pessoais e envolve outros fatores como tempo e dinheiro de recuperação, sendo no geral um processo muito desestabilizador. Apresentamos o TogetherShare Data Recovery e as inerentes capacidades na recuperação de dados.

O drama da perda e a alegria de poder recuperar a informação

De antemão, qualquer utilizador de computador, seja desktop ou portátil, sabe que à partida existe a possibilidade de, a determinada altura, poder ficar exposto perda de informação.

Então, a perda de dados pode estar associada a várias razões e naturezas tais como:

Erro humano;

Por intervenção através de vírus e malware;

Por atividades decorrentes de formatação do disco rígido;

Discos rígidos danificados;

Software corrompidos:

Danos provocados por quebras de energia;

Entre outro motivos.

Nesse sentido, muitos utilizadores já tiveram de passar pela experiência de perda de dados e pela irritante e desconcertante tarefa de tentar recuperar os mesmos, com a renitência em despender qualquer valor para os recuperar.

Ainda assim, o que muitos provavelmente não sabiam, é que já existem softwares que são tão-somente soluções desenvolvidas para controlar o problema de perda e de recuperação de dados, e que se apresentam como soluções gratuitas, fiáveis e completas.

O que é e para que serve o TogetherShare Data Recovery Software

Em primeiro, podemos definir o TogetherShare Data Recovery Software como um software, na sua génese, gratuito, seguro e intuitivo, que permite que se recuperem efetivamente todos os dados e ficheiros eliminados, abarcando todos os formatos, sejam eles

Documentos,

Vídeos,

Ficheiros de imagem e de áudio,

Entre muitos outros que um dispositivo pode guardar.

Por outras palavras, este software de elevada autonomia, disponível tanto para Windows como para Mac, é capaz de recuperar dados eliminados, formatados, corrompidos ou perdidos, sendo ainda capaz de recuperar uma partição perdida de um disco rígido.

Além disso, o elevado nível da tecnologia, que define assim o mesmo o TogetherShare Data Recovery Software, permite recuperar todos os tipos de ficheiros perdidos em HDD, SDD, computadores e outros dispositivos de armazenamento digital.

Recuperar a informação em apenas 3 passos simples

Logo, de forma muito intuitiva e simples, bastarão 3 passos para a recuperação dos ficheiros eliminados, contudo, atentemos mais de perto os melhores recursos que este software apresenta:

Recuperar ficheiros eliminados

Ao passo que de forma acidental foram eliminados ficheiros de um computador, o TogetherShare Data Recovery Software, com as ferramentas que disponibiliza, permite recuperar facilmente esses mesmos ficheiros, sem comprometer a integridade dos mesmos.

Não obstante, esta situação poderá acontecer mesmo quando a pasta da “Reciclagem” já está vazia ou quando por ação de outro software foram eliminados ficheiros, até do simples e usual Shift+Delete.

Recuperar dados formatados

Atualmente, na situação em que o computador foi formatado sem que as devidas cópias de segurança tenham sido efetuadas, e a formatação poderá ter sido feita depois de o sistema o ter pedido ou por ação de um outro software, o utilizador poderá sem qualquer problemas e de forma gratuita intentar a recuperação de dados.

Recuperação total e precisa de dados

É provável que como consequência de um ataque de vírus ou uma reinstalação do Sistema Operativo, qualquer partição ou dispositivo de armazenamento de dados poderá ver os seus conteúdos perdidos, eliminados ou inacessíveis.

Mas, sem desesperos, é possível recuperar os dados de forma muito precisa tal e qual a sua forma inicial/original, usando o modo de Análise Profunda (Deep Scanning) deste programa.

Eventualmente, mesmo depois da recuperação dos dados, alguns ficheiros tidos como corrompidos poderão ser sanados através da função de Análise Profunda.

Visualizar antes de recuperar

Um outro recurso muito atrativo é o facto de ser possível visualizar os ficheiros antes de iniciar a operação de recuperação, por forma a se poder verificar e atestar a qualidade dos ficheiros.

É, com certeza, uma ferramenta diferenciadora em comparação com programas semelhantes.

Interface intuitivo na ótica do utilizador

Seja qual for o nível de conhecimentos e o à vontade que se tenha em trabalhar com programas de recuperação de dados, a nossa experiência revelou que provavelmente não encontrará quaisquer problemas na utilização do TogetherShare Data Recovery.

Todavia, neste programa tudo está muito visível, muito organizado e intuitivo o que facilita encontrar as funções e explorar os recursos à disposição.

Recuperação segura de dados

Recorrendo a um algoritmo tecnologicamente avançado na recuperação de dados, o TogetherShare Data Recovery permite ao utilizador recuperar ficheiros que foram excluídos do disco rígido e/ou de outros meios de armazenamento em máxima segurança.

Ficheiros recuperados fáceis de gerir

Finalizado o processo de análise, os ficheiros encontrados serão alocados para onde escolhermos.

Do mesmo modo, como pode não interessar recuperar todos os ficheiros, é possível selecionar quais os que se pretendem manter para recuperação. O tempo despendido na análise é proporcional ao volume da unidade de disco, podendo ser mais lenta se o volume de análise for grande.

Fiabilidade dos recursos de recuperação

Ora, esta ferramenta de recuperação de dados não restringe a nossa ação aos ficheiros do computador, uma vez que permite atuar em dispositivos de armazenamento que estejam conectados ao computador. E estes dispositivos podem ser, por exemplo:

iPhones,

smartphones Android,

discos rígidos externos,

pen drives,

etc.

Simultaneamente, a utilidade desta ferramenta comprova-se ainda quando se perde uma partição de uma unidade do disco ou de uma unidade formatada externa ou interna.

Seguidamente, apresentamos os três simples passos de como funcionar com este programa.

Passo 1

Finalmente, terminado o download do programa, basta instalar no computador e arrancar com o programa.

Então, seleciona-se o disco de onde se pretende recuperar os dados.

Passo 2

Assim também, o Passo 2 passa por proceder ao início da análise, clicando no botão “Scan”. E, então, os ficheiros encontrados serão visíveis na interface.

Passo 3

Por fim, basta escolher os ficheiros que se pretendem recuperar e pressionar o botão “Recover”.

Em síntese, fica uma dica útil: para manter os ficheiros intactos (não danificados) aconselha-se que não use a mesma drive após ter eliminado os ficheiros e usar logo que possível o procedimento anteriormente descrito para que seja possível uma recuperação de dados sem que a qualidade dos mesmos não fique comprometida.

Mas tanta qualidade tem preço?

Na verdade, não há bela sem senão e este é o caso. Vendo o copo meio cheio, existe a versão Básica que é totalmente gratuita, mas que apresenta as seguintes limitações:

Permite a recuperação de 1GB de dados e pré-visualização dos ficheiros recuperáveis;

Suporte técnico vitalício;

Pode ser ativado em todos os computadores de uma empresa/organização;

Pode oferecer o serviço de recuperação de dados aos seus clientes com este software.

De maneira idêntica, existem outros planos, mais dedicados como:

Profissional : $69,95

Recuperação ilimitada de ficheiros perdidos;

Pré-visualização de todos os ficheiros passíveis de serem recuperados;

Suporte técnico vitalício;

Atualizações vitalícias;

Pode ser ativado em todos os computadores de uma empresa/organização;

Pode oferecer o serviço de recuperação de dados aos seus clientes com este software.

• Empresarial : $299,00

Recuperação ilimitada de ficheiros perdidos;

Pré-visualização de todos os ficheiros passíveis de serem recuperados;

Suporte técnico vitalício;

Atualizações vitalícias;

Pode ser ativado em todos os computadores de uma empresa/organização;

Pode ser usada como oferta de serviço de recuperação de dados para os seus clientes

Conclusão

Em síntese, estabilidade, fiabilidade e rapidez para recuperar a informação foram as principais características que podemos encontrar neste excelente ferramenta.

Na verdade, existem muitas opções mercado, outras tantas gratuitas e mais umas pagas, mas nem todas poderão estar ao nível da programação de recuperação do TogetherShare Data Recovery.

Em conclusão, quanto acontece uma desgraça como a perda de informação, este software deve claramente ser tido em conta ou, pelo menos, constar no top 3 das aplicações a usar para o efeito.

TogetherShare Data Recovery Free