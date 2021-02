Apple Car: Velocidade máxima de 250 km/h e autonomia para 480 km?

A Apple vai ou não fazer um carro elétrico autónomo? Bom, a empresa nunca se pronunciou sobre o assunto, mas a Hyundai abriu o livro e os rumores multiplicam-se. Depois da própria fabricante automóvel sul-coreana mostrar algumas dúvidas sobre a parceria que ela mesmo anunciou, há mais novidades sobre o veículo. Há dados do desempenho do Apple Car deixados pelo conhecido analista Ming-Chi Kuo. Segundo as informações, o carro terá uma velocidade máxima de 250 km/h e baterias para uma autonomia de 480 km.

A Apple estará ainda longe de colocar o carro na rua, mas o projeto já deve ser conhecido. O que mais se saberá?

Apple Car terá autonomia de mais de 480 km

Um novo relatório do famoso analista da Apple, Ming-Chi Kuo, fornece muitas informações sobre as especificações daquele que será o carro da Apple. O analista suporta-se em relatórios recentes que referem ser a Hyundai o principal parceiro de fabrico do Apple Car. Contudo, este continua a dizer que o veículo usará o chassi de carro elétrico da empresa conhecido como E-GMP.

A Hyundai anunciou o chassi há alguns meses, com algumas especificações impressionantes. O alcance é mostrado como mais de 480 km com uma carga completa. Além disso, terá carregamento rápido que consegue alcançar 80% da capacidade em 18 minutos. Se o proprietário só tiver 5 minutos de tempo de recarga, estes darão para um alcance de cerca de 100 km.

Os números citados de velocidade máxima e aceleração da Hyundai também são impressionantes, mas precisam de ser vistos no contexto.

Dos 0 aos 100 km/h em menos de 3,5 segundos

Provavelmente a Apple quer um carro familiar, mas que não fique atrás do que a concorrência poderá oferecer. Não será o mais rápido, mas promete colar os passageiros ao banco. Segundo a folha de especificações da Hyundai, o elétrico terá uma velocidade máxima de 260 km/s, e conseguirá ir dos 0 aos 100 km/h em menos de 3,5 segundos.

No entanto, deve-se notar que estes números são para “o modelo de alto desempenho” do chassi. Também não se sabe quais suposições são feitas sobre o peso total e o desempenho aerodinâmico do carro acabado. Pode ser que estes números só sejam alcançáveis ​​com um corpo leve e altamente aerodinâmico.

O chassi é projetado exclusivamente para BEVs – veículos elétricos a bateria – e não para híbridos. Veja como Hyundai o descreve no documento disponível.

Apple Car só para 2025?

Conforme já se havia referido, o carro da Apple ainda estará a alguns anos de chegar ao mercado. Segundo o analista, esta informação ainda é provisória e ainda estará longe de chegar a um produto final.

Prevemos que a Apple lance o Apple Car em 2025, no mínimo. O novo iPhone leva cerca de 18 a 24 meses desde a definição da especificação inicial até a produção em massa com base na experiência. Dado o tempo de desenvolvimento mais longo, requisitos de validação mais elevados, gestão da cadeia de fornecimentos mais complicada e canais de serviço de vendas/pós-venda muito diferentes para automóveis, acreditamos que a Apple, que não tem experiência na construção de automóveis, já está com um cronograma apertado se quiser para lançar o Apple Car em 2025.

Portanto, contando que um carro tem 40 a 50 vezes mais componentes que um iPhone, a Apple terá de contar com a marca ou marcas parceiras para ter um carro dentro do espaço temporal que se está a estimar.

