Processador ARM: o que é e quais são as suas diferenças em relação à Intel e à AMD?

Não é exagero dizer que os processadores ARM estão no mercado há décadas. Mas o que são realmente estes processadores? E de que forma diferem das CPUs Intel e AMD? Hoje explicamos tudo.

Os processadores ARM não têm sido particularmente relevantes no ecossistema Windows. Contudo, com a chegada da gama Microsoft Copilot+, têm todas as hipóteses de se tornarem mais populares.

O que é um processador ARM?

Um processador ARM é um processador que utiliza a arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computer). Em termos simples, quando se fala da arquitetura de um processador, esta refere-se ao conjunto de instruções predefinidas que o processador irá executar. Tanto os sistemas operativos como as aplicações têm de ser adaptados à arquitetura do processador para poderem funcionar.

Existem duas classes de processadores no mercado, se estivermos a falar dos chips mais populares e amplamente distribuídos:

x86 : São CPUs desenvolvidas pela Intel e pela AMD, geralmente utilizadas em computadores, servidores e outros equipamentos informáticos. Têm uma arquitetura CISC (Complex Instruction Set Computing). É uma arquitetura originalmente desenvolvida pela Intel e possui um conjunto de instruções maior e mais complexo.

: São CPUs desenvolvidas pela Intel e pela AMD, geralmente utilizadas em computadores, servidores e outros equipamentos informáticos. Têm uma arquitetura CISC (Complex Instruction Set Computing). É uma arquitetura originalmente desenvolvida pela Intel e possui um conjunto de instruções maior e mais complexo. ARM: São processadores baseados na arquitetura RISC, que é muito mais pequena e mais eficiente. Historicamente, estes processadores têm sido utilizados em dispositivos de mobilidade pessoal, como telemóveis e tablets.

Embora a ARM tenha estado durante muito tempo associada a dispositivos móveis, há muito que deu o salto para o mundo dos PCs. Talvez nunca tenha pensado no tipo de processador que está em cada dispositivo, mas com a chegada dos PCs Microsoft Copilot+, pode começar a olhar para esta especificação.

Transição do ARM para Windows é muito difícil de completar

Há apenas quatro anos, com exceção de algumas incursões da Microsoft na sua gama Surface, os processadores x86 eram a norma no mundo dos PCs e Macs. Em contrapartida, os ARM eram a escolha preferida dos fabricantes de telemóveis. Isto faz todo o sentido, uma vez que os processadores ARM têm uma série de vantagens notáveis que os CPU x86 não têm.

Em 2020, a Apple deu o salto para a arquitetura ARM nos seus dispositivos. Nasceu o Apple Silicon. O plano da empresa era simples: afastar-se dos processadores Intel e optar pela sua própria gama de CPUs sob a forma de SoCs (um tipo de processador que unifica CPU, RAM e armazenamento). Desde então, tem-se falado muito sobre a chegada da ARM ao mundo Windows.

A questão é que, sendo um ecossistema muito mais complexo, esta transição é muito mais difícil de completar, especialmente quando comparada com o caso da Apple.

Vantagens e desvantagens destes processadores nos computadores

Agora já sabe a diferença entre um processador ARM e uma CPU Intel ou AMD. Se ignorarmos os pormenores mais técnicos, tudo se resume a um aspeto bastante simples: têm arquiteturas diferentes. Quais são as vantagens e desvantagens dos processadores ARM nos computadores?

Autonomia

Os processadores ARM são muito mais eficientes do que os que utilizam a arquitetura x86. Isto pode não ser muito importante quando se trata de computadores de secretária, que estão sempre ligados à corrente. No entanto, quando se trata de computadores portáteis, a situação é diferente.

No caso da Apple há algo peculiar que ainda não aconteceu no mundo Windows: o ARM também está presente em computadores de secretária, como o Mac Mini. Nesses casos, a vantagem não é a duração da bateria em si, mas o baixo consumo de energia em relação à potência.

Potência

Nos últimos anos, surgiram smartphones muito potentes que igualam a potência de alguns PCs. A questão é que estes tipos de processadores são capazes de executar sistemas operativos e programas de desktop com bastante facilidade.

Compatibilidade das aplicações

Nos telemóveis, todas as aplicações foram desenvolvidas principalmente para a arquitetura ARM. Nos PCs, como o x86 é a norma, a compatibilidade é baixa. Embora a maior parte do software popular já tenha sido lançado para ARM, há ainda muitas aplicações que não foram ainda adaptadas. Assim, se utilizar software específico, é provável que encontre problemas.

É verdade que o Windows tem uma ferramenta que traduz os programas x86 para ARM, mas isso coloca uma sobrecarga no sistema que reduz o desempenho.

Temperatura

Qualquer processador, se sujeito a tarefas pesadas, aquece. No entanto, os processadores ARM trabalham geralmente a uma temperatura mais baixa. Isto significa que muitos dos computadores lançados com esta arquitetura não vêm com ventoinhas.

É o caso do MacBook Air da Apple, embora também existam modelos com Windows 11 que são arrefecidos sem necessidade de criar um fluxo de ar.

