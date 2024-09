Confirmado: iPhone 16 tem um problema grave no ecrã! E parece ainda não ter solução

A Apple abriu a venda dos seus novos smartphones na passada sexta-feira, dia 20, e em poucos dias já levou com uma enorme onda de denúncias de um grave problema com o iPhone 16 Pro e Pro Max. O problema está relacionado com o ecrã e a solução pode tornar-se complicada para a empresa de Cupertino.

iPhone 16 já recebe queixas...

As queixas, e a subsequente confirmação de centenas de utilizadores, começaram no Reddit r/iPhone. Os maiores fãs da empresa estão a testar o seu novo dispositivo há alguns dias, o que os levou a notar uma "falha" no ecrã dos modelos Pro e Pro Max. Inicialmente, acreditava-se que a resposta ao toque falhava aleatoriamente.

Vários utilizadores, de facto, começaram a comentar experiências muito semelhantes nos seus iPhones 16, revelando que o ecrã dos modelos Pro não contava as pressões dos dedos. Após algumas horas de queixas, comentários e discussões, chegou-se a uma conclusão: o touch do iPhone é desativado quando há um toque na área em torno do novo botão da câmara.

Por outras palavras, o ecrã deixa de receber feedback do toque quando o dedo pressiona a área assinalada na imagem abaixo. Quer seja acidental ou intencional, o resto do ecrã - exceto a área superior para baixar o centro de controlo - deixa de funcionar e deixa de responder.

Será propositado?

O facto é que não parece coincidência que apenas essa parte do ecrã provoque o bloqueio do painel tátil. Ou seja, a Apple incluiu um novo botão, certas funcionalidades e uma interface especial para essa parte do ecrã, pelo que é normal pensar que a empresa fez isto de propósito.

No entanto, isto não significa que seja uma boa experiência ou que esteja tudo bem. De facto, as primeiras queixas começaram a surgir, e muitos utilizadores que não viram o tópico do Reddit podem estar a perguntar-se o que se passa ou porque é que o seu iPhone 16 Pro de 1249 euros tem problemas de toque.

Por outro lado, é possível que o novo botão da câmara não tenha nada a ver com o problema. Pensando bem, a área problemática é também o ponto onde podem ocorrer mais pressões fantasma no ecrã, causadas pela zona inferior do polegar. Isto é ainda mais acentuado pelas molduras finas que a empresa incluiu na série Pro deste ano.

Por enquanto, é uma situação de esperar para ver, já que a Apple ainda não comentou o assunto. Uma reclamação em massa poderia fazer a empresa mudar de ideias, e caberia a ela desativar essa nova configuração - se for o caso -, embora os toques fantasmas ainda possam aparecer e piorar a experiência do utilizador.

