A Apple diz-lhe, em pormenor, como reparar o seu iPhone 16

Na passada sexta-feira, o iPhone 16 apresentado pela Apple há umas semanas, foi finalmente posto à venda. Uma renovação muito interessante nos modelos standard, e possivelmente também nos modelos Pro, mas vamos ter de deixar o Apple Intelligence chegar e dizer ao que vem. Mas, antes de tanta inteligência, a Apple oferece conhecimento... nem que seja para reparar o iPhone avariado. Venham ver.

Vá pelos seus dedos... mais coisa, menos coisa

No que toca ao direito de reparação e à Apple, é verdade que a empresa tem vindo a corrigir a sua postura ao longo dos últimos anos. Até há bem pouco tempo, era das empresas tecnológicas mais restritivas nesta matéria, o que, aliado à complexidade das “entranhas” de muitos dos seus dispositivos, fez com que tivesse sempre uma classificação bastante negativa neste domínio.

A grande evolução mais próxima (no tempo e no espaço) ocorreu no final de 2022, quando as reparações self-service da empresa chegaram finalmente à Europa.

É verdade que a proposta da Apple a este respeito é, digamos, um pouco “gimmicky”, mas não podemos negar que oferece uma solução para aqueles utilizadores que querem reparar os seus dispositivos, e que tiveram muito cuidado para garantir que têm tudo o que precisam. E, neste aspeto, parecem manter esta atitude no que diz respeito ao iPhone 16, num sinal de que estamos perante o que parece ser um compromisso a longo prazo.

Portanto, se é uma pessoa suficientemente habilidosa, a Apple publicou guias de reparação completos para os quatro modelos do iPhone 16, que pode encontrar nas ligações abaixo:

iPhone 16 : inglês

: inglês iPhone 16 Plus : inglês

: inglês iPhone 16 Pro : inglês

: inglês iPhone 16 Pro Max: inglês

As instruções da Apple para todas as reparações de baterias incluem equipamento dispendioso, como uma prensa de bateria do iPhone, para colocar uma bateria de substituição no sítio.

O custo das ferramentas necessárias para a reparação do dispositivo e o custo dos componentes genuínos tornam a autorreparação quase tão dispendiosa como obter uma reparação numa loja Apple ou num Fornecedor de Serviços Autorizado Apple, pelo que estes manuais se destinam realmente a oficinas independentes e não a consumidores individuais.

A Apple fez outras alterações aos modelos do iPhone 16 este ano para melhorar a capacidade de reparação, permitindo a configuração no dispositivo da câmara Face ID, permitindo a reparação do scanner LiDAR e oferecendo suporte para a troca dos módulos da câmara TrueDepth entre os modelos iPhone 16 e iPhone 16 Pro.

Para além de oferecerem instruções de reparação, os manuais da Apple fornecem algumas informações sobre a estrutura interna dos novos iPhones que, muitas vezes, só vemos quando os dispositivos são desmontados.

O iPhone 16 Pro, por exemplo, tem um invólucro metálico para a bateria, uma alteração efetuada por razões térmicas, e ambos os modelos Pro têm uma nova estrutura de invólucro que melhora a dissipação de calor. Possivelmente o utilizador não irá arriscar a fazer por só próprio. Mas, a Apple está a facilitar!