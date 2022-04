Há muito que os clientes da Apple pediam à empresa que permitisse a reparação dos seus equipamentos. Esta sempre teve nas suas regras os procedimentos definidos e que levavam os clientes a recorrerem aos seus centros autorizados ou às suas lojas.

Estava prometido que esse cenário iria mudar, com uma liberalização maior. Esse programa arrancou agora e a reparação de equipamentos da Apple pelos próprios utilizadores está finalmente ativo nos EUA, sendo alargado em breve.

Programa de reparação foi ativado

Após ter sido prometido em novembro do ano passado, a Apple arrancou agora com o seu programa de reparação dos seus equipamentos. Este será realizado de forma autónoma e sem qualquer dependência da empresa e dos seus empregados.

Para garantir a melhor qualidade das peças usadas, a Apple irá vender os elementos que podem ser trocados. A somar a isso irá também alugar todas as ferramentas necessárias, bem como dar acesso a todos os manuais que o utilizador precisa.

OS utilizadores precisam apenas de aceder ao site criado para este fim. Depois disso, devem escolher o equipamento e seguir os passos indicados para poderem escolher as peças e tudo o que vão necessitar.

Equipamentos Apple com novas peças em casa

Por agora, e como revelado antes, a Apple irá limitar este programa de reparação apenas ao iPhone e aos 3 modelos mais recentes. Será assim possível substituir o ecrã, a bateria e a câmara do iPhone 12, iPhone 13 e iPhone SE (3ª geração).

A Apple quer mais tarde alargar este programa e abranger assim outros produtos e a outros países e regiões. Deverá avançar com a reparação e peças para os Mac com SoC da marca e focar-se também na Europa, algures para o final do corrente ano.

Será que compensa aos utilizadores?

A pergunta chave agora é se compensa realizar este processo manual. Inicialmente a resposta poderá ser não, com o exemplo da bateria que terá um custo de 69 dólares por kit de reparação, e 49 dólares pelo aluguer das ferramentas, e custará 69 dólares na reparação em loja.

Importa aqui ter em consideração que a Apple irá oferecer um crédito pelas peças substituídas, para reciclagem, o que fará baixar o preço para cerca de metade.

Este é um movimento importante da Apple, que assim abre a reparação dos seus equipamentos. Deixa de haver dependência da gigante de Cupertino e fica aberta a porta para que o controlo passe para as mãos dos utilizadores e das suas capacidades.