Ganhou um prémio de jogo? Saiba como o resgatar e… quanto vai pagar

Toda a gente diz, e com razão, que um grande prémio pode mudar por completo a vida de uma pessoa e daqueles que o rodeiam. Se é jogador, seja no Euromilhões ou numa simples raspadinha, saiba onde resgatar os prémios, assim como as obrigações fiscais a que pode estar sujeito.

Quem nunca colocou as cruzes no boletim do Euromilhões com a secreta esperança de que é daquela vez que a vida vai mesmo mudar? Ou quem nunca comprou uma ou duas raspadinhas para ver se era o dia de sorte?

A verdade é que o jogo está omnipresente um pouco por todo o lado, desde os jogos sociais, aos casinos tradicionais ou os mais recentes casinos online. Todos eles apregoam prémios chorudos, com muito pouco investimento.

E a verdade é que muitas vezes isso acontece. Ganhar um prémio num jogo de sorte ou azar é um momento emocionante para qualquer pessoa. Aliás, fique a saber que se ganhar uma quantia acima de um milhão de euros, terá tratamento VIP e o seu processo será acompanhado de forma personalizada pelo Grupo de Apoio ao Alto Premiado (GAAP).

No entanto, é essencial conhecer os procedimentos para resgatar o prémio e estar ciente de que existem obrigações fiscais a que não pode fugir. É que em Portugal os prémios de jogo estão sujeitos a regras específicas, tanto no que diz respeito ao seu resgate, como à tributação.

Procedimentos para resgatar prémios de jogo

Jogou e ganhou. O próximo passo é, naturalmente, receber o dinheiro. E há diversas formas de o fazer, tendo em conta, principalmente, o montante associado.

1. Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Euromilhões, Totoloto, Raspadinhas, Eurodreams, Lotaria, Totobola)

Para os jogos geridos pela Santa Casa, o processo de resgate depende do valor do prémio:

Prémios até 150 € : podem ser reclamados em qualquer agente autorizado (quiosques ou tabacarias, por exemplo).

: podem ser reclamados em qualquer agente autorizado (quiosques ou tabacarias, por exemplo). Prémios entre 150 € e 5.000 € : podem ser reclamados em qualquer ponto de venda autorizado ou nos balcões dos CTT.

: podem ser reclamados em qualquer ponto de venda autorizado ou nos balcões dos CTT. Prémios acima de 5.000 €: devem ser reclamados diretamente na sede da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou através de transferência bancária, após solicitação online ou por telefone.

Não se esqueça que para reclamar o seu prémio é necessário apresentar o bilhete vencedor ou o comprovativo de aposta, juntamente com um documento de identificação válido.

2. Casinos e salas de jogo

Nos casinos tradicionais e salas de jogo (como os bingos, por exemplo), o processo de resgate de prémios é geralmente imediato.

Os prémios em dinheiro podem ser pagos diretamente ao jogador. No caso de valores elevados, o pagamento pode ser efetuado por transferência bancária.

É necessário apresentar um documento de identificação e, em alguns casos, pode ser necessário preencher um formulário com os dados pessoais.

3. Jogos online

Para jogos de sorte ou azar online, o resgate dos prémios é efetuado diretamente na conta de jogo do utilizador. O jogador pode solicitar a transferência do montante para a sua conta bancária, seguindo os procedimentos estabelecidos pela plataforma de jogo.

Normalmente, é necessário verificar a identidade do jogador antes de processar o pagamento.

Impostos sobre prémios de jogo

Pois é. A partir de determinado montante vai ter de acertar contas com a Autoridade Tributária. Em Portugal, os prémios de jogo estão sujeitos a tributação, com diferentes regimes fiscais consoante o tipo de jogo.

1. Imposto nos Jogos da Santa Casa

Para os prémios dos jogos geridos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (como Euromilhões, Totoloto ou Raspadinhas), aplica-se uma taxa de imposto sobre os prémios de valor superior a 5.000€.

A taxa atual é de 20%, deduzida automaticamente pelo operador antes do pagamento do prémio. Por exemplo, se ganhar um prémio de 10.000€, receberá 8.000€ após a dedução do imposto.

2. Imposto sobre casinos e salas de jogo

Os prémios obtidos em casinos e salas de jogo não estão sujeitos a imposto direto sobre o prémio no momento do resgate. No entanto, os ganhos são considerados rendimentos para efeitos de IRS. O jogador deve declarar os prémios na sua declaração anual de IRS, sendo tributado de acordo com as taxas progressivas do imposto.

3. Imposto sobre jogos online

Tal como nos casinos físicos, os prémios de jogos online não têm imposto direto aplicado no momento do resgate.

Contudo, os ganhos devem ser declarados no IRS e serão tributados de acordo com as taxas aplicáveis aos rendimentos.

Declarar prémios no IRS

Os prémios de jogo devem ser incluídos na declaração anual de IRS como rendimentos da categoria G (mais-valias e outros incrementos patrimoniais).

É importante manter registos detalhados dos prémios recebidos e dos impostos pagos para garantir uma correta declaração e evitar problemas com a Autoridade Tributária.

Se bem que o resgate de prémios de jogo em Portugal seja um processo relativamente simples, é preciso nunca esquecer que ele envolve o cumprimento de certos procedimentos e o pagamento de impostos.

Como tal, é essencial estar informado sobre os prazos e métodos de resgate, bem como sobre as obrigações fiscais associadas. Desta forma, poderá desfrutar dos seus ganhos com tranquilidade e em conformidade com a lei. Boa sorte!