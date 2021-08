MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com Apple Silicon está já em produção

A Apple depois de ter lançado alguns modelos com o seu SoC M1, da nova linha Apple Silicon, prometeu que iria estender este processador a outros produtos. Esperava-se então que os seguintes já viessem com a evolução do M1. Segundo informações, finalmente os fornecedores da Apple começaram a produção em massa dos futuros MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com o SoC mais poderoso.

Conforme avança o DigiTimes, a intenção é conseguirem produzir 800.000 máquinas por mês até ao final de novembro.

Estão a chegar os MacBook Pro. Será o M2?

Este último trimestre de 2021 parece preparar um leque bem recheado de produtos Apple. Dentro de poucas semanas há o lançamento do iPhone 13, aparecerá o Apple Watch 7, eventualmente os AirPods 3 e, como é agora levantado o véu, aparecerão até final do ano os novos portáteis com o novo Apple Silicon.

Os próximos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas da Apple têm estado na berlinda do rumor há uma eternidade. Contudo, o seu lançamento deve estar próximo. Assim, o portátil Apple da linha Pro de 14 e 16 polegadas, que deve apresentar um novo ecrã mini-LED, um design atualizado e um chip mais poderoso da Apple, será lançado antes do final do ano.

A produção dos MacBooks foi amplamente divulgada como tendo começado no terceiro trimestre do ano, e o relatório do DigiTimes de hoje confirmou estas suspeitas.

As informações partilhadas anteriormente pelo DigiTimes indicavam que os novos computadores seriam lançados em setembro, presumivelmente no mesmo evento de apresentação do próximo iPhone 13 e Apple Watch Series 7. Embora teoricamente possível, a Apple provavelmente ficaria mais satisfeita em promover um segundo evento neste outono dedicado totalmente ao Mac, em vez de incluir na apresentação esperada para o iPhone em setembro, eventualmente, retirando algum brilho a esta máquina.

Um fim de ano repleto de novidades Apple

Na semana passada, a Apple apresentou vários produtos (IDs), de futuros lançamentos, na entidade Eurasian Patent Organization. Embora o pedido inclua apenas os IDs do modelo, estes provavelmente serão os futuros MacBook Pro e Apple Watch Series 7.

Foram detetados os IDs A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, e A2478 que devem ser dos Apple Watch 7. Apareceram igualmente os IDs A2442 e A2485 que devem ser identificativos dos novos MacBooks de 14 e 16 polegadas.

Seguramente que a estratégia de deixar estas máquinas para um período mais próspero nas vendas não foi ao acaso. A empresa espera vender muitos milhões de unidades desta nova máquina. A própria Apple chegou a patrocinar um estudo onde era explanado um argumentário que mostrava o objetivo da empresa de Cupertino no mercado empresarial com estas novas máquinas.

Neste estudo era revelado que no mercado empresarial as empresas iriam economizar mais de 800 dólares por máquina em três anos se adquirissem um Mac.