A Google tem uma fama única de criar e terminar serviços, sem qualquer justificação e sem qualquer lógica associada. Este cenário tem sido visto ao longo dos anos e parece não ter um fim à vista.

Com a certeza de que o Hangouts vão terminar, muitos têm-se mantido fieis a este serviço de mensagens. Esse cenário parece estar a mudar, uma vez que a Google está a desativar as contas gratuitas deste serviço. Este movimento começou e o fim do Hangouts está perto de chegar.

Foi há mais de um ano que a Google anunciou que o seu serviço de mensagens Hangouts ia chegar ao fim. Mais uma vez, e em especial no que toca a apps e serviços de mensagens, a Google terminava um serviço, abrindo a porta a outro novo.

Este cenário não é do agrado de todos, mas parece algo inevitável e que vai mesmo acontecer. Os utilizadores não vão ficar órfãos, com o Google Chats já pronto e acessível a todos, recheado com as conversas que foram tidas no último ano.

O momento parece ser de mudança, com a Google a empurrar os utilizadores para a sua nova proposta de troca de mensagens. Para isso, e no caso dos utilizadores de contas gratuitas, o Hangouts está a deixar de funcionar.

De forma muito subtil, e com todo o apoio necessário, os utilizadores estão a ser encaminhados para o Google Chat. Ao aceder ao Hangouts, não dado acesso ao serviço, recebendo uma mensagem para usar o Google Chat, abrindo para isso a app Gmail, onde este está já presente.

O curioso neste processo que agora está a acontecer, é que a conta do utilizador é removida da app Hangouts. Ao aceder à app posteriormente, esta está sem qualquer conta gratuita configurada e ao tentar colocar esta novamente ativa, o utilizador é novamente encaminhado para o Google Chat.

A aposta da Google no Chat parece ser a maior de muito tempo. Para além da app e do serviço web, esta nova forma de comunicação está também presente no Gmail, para facilitar o acesso. Infelizmente, e mais uma vez, a Google mata um serviço, empurrando os utilizadores para as novas propostas, sem estabilizar e dar continuidade ao que estes querem usar.