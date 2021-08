Evento Xiaomi: Além do Mi MIX 4, haverá um novo tablet e até smartTV OLED para jogos

Será amanhã, dia 10 de agosto, que a Xiaomi irá apresentar o seu novo smartphone de topo, o Xiaomi Mi MIX. As expectativas são elevadas e os Mi Fãs chineses já revelaram o seu interesse pelo primeiro smartphone Xiaomi com câmara por baixo do ecrã.

Mas já se sabe que este não será o único trunfo da empresa que vende mais smartphones no mundo, atualmente.

Xiaomi Mi MIX 4

A Xiaomi está a conquistar o mundo. Hoje é a empresa que mais smartphones vende no mundo, superando a Samsung que há muito que liderava o pódio. A distância entre as duas empresas não é grande e, a verdade, é que nestes meses que se seguem tudo pode mudar. Ainda assim, a empresa chinesa tem todo o mérito do lugar que ocupa, considerando a oferta de produtos que tem disponível.

A poucas horas de mais um evento Xiaomi, dedicado essencialmente ao mercado chinês, será apresentado um novo membro da família Mi MIX, há muito esperado.

Sabemos que será um topo de gama e não deverão existir grandes surpresas em termos de especificiações em geral. No entanto, este será o primeiro smartphone da empresa a ser lançado com a tecnologia de ecrã capaz de esconder a câmara frontal. Assim, irá proporcionar ao utilizador uma experiência de visualização incrível e imersiva.

Outras novidades

Além do smartphone, são esperadas outras novidades, já confirmadas pela própria Xiaomi. No dia de amanhã, será também apresentado um novo tablet Mi Pad 5. Este será um produto que terá suporte para caneta e teclado, oferecendo maior produtividade aos utilizadores.

Na rede social Weibo, a empresa já revelou também que haverá uma "surpresa" na caixa do produto e que a qualidade de som será surpreendente.

A internet está a falar num tablet com ecrã de 2K e com taxa de atualização de 120Hz. O processador integrado deverá ser um Qualcomm Snapdragon 860, terá sensor de impressões digirais na lateral, câmara principal de 12 MP e carregamento a 33W. Poderá haver ainda um segundo modelo, com SoC Snapdragon 870 e pronto para o 5G.

Um dos outros produtos a destacar será uma Mi TV OLED dedicada ao universo gaming, com suporte para o sistema de sincronização de imagem G-Sync da Nvidia. Assim, esta será uma das TVs (espera-se que surja com vários tamanhos) a integrar o programa NVIDIA Big Format Gaming Display.

O evento irá decorrer na China, amanhã, dia 10 de agosto, pelas 19:30 (12:30 no horário de Lisboa) e será acompanhado aqui no Pplware.