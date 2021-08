5 novas apps para instalar no seu tablet ou smartphone [Android/iOS]

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, e hoje as sugestões são para o universo Android e iOS.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet.

Novas aplicações tablet ou smartphone Android e iOS

Air Quality | AirVisual

A qualidade do ar é importante para a nossa saúde e poderá ser um fator importante para analisar. Na app Air Quality | AirVisual ou mesmo no site dedicado, poderá analisar dados de previsão do tempo e da poluição do ar em tempo real para mais de 10.000 cidades em todo o mundo.

Além disso, terá acesso a dados históricos e recomendações de saúde importantes.

Find Starlink Satellites

Já olhou para o céu e viu elementos estranhos? É natural que cada vez se observem mais pontos de luz que não são mais que satélites. Os da Starlink são dos mais visíveis e curiosos dada a sua configuração. Se nunca viu ou quer perceber melhor o que é aquilo que está a ver quando olha para o céu, esta app pode ajudá-lo.

Homepage: cmdr2

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,9 [iOS]/ 4,1 [Android] Estrelas

Iriun 4K Webcam for PC and Mac

Via USB, o smarpthone é ligado a um computador Windows, Mac ou Linux, funcionando como câmara Web para utilizar em qualquer serviço de comunicação. Além disso, uma das suas particularidades é suportar resolução 4K.

A sua usabilidade é intuitiva e não apresenta um desfasamento exagerado.

Homepage: Iriun

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,2 [iOS]/ 4,1 [Android] Estrelas

remove.bg – Remove Image Backgrounds Automatically

A app remove.bg para Android pode ser também encontrada para versões desktop e tem uma versão gratuita ou planos pagos. Basicamente, serve para remover o fundo de imagens e, eventualmente, aplicar uma nova imagem de fundo. O funcionamento é muito simples e intuitivo.

Homepage: Kaleido AI

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Wanna Kicks

Quer comprar umas novas sapatilhas online mas está com dúvidas no modelo? Os ténis mais clássicos podem ser experimentados virtualmente, através da realidade aumentada, com esta app.

Veja no vídeo como funciona e teste!