Dê uma nova vida às suas fotos com estas apps [Android/iOS]

Tirar fotografias nos dias de correm é simples e está ao alcance de um qualquer smartphone. Mesmo os modelos mais acessíveis já oferecem resultados incríveis. Ainda assim, as fotos podem sempre ser melhoradas com pequenos truques de edição.

Por isso, trazemos algumas sugestões de aplicações para Android e iOS que o vão ajudar a dar uma nova vida às suas fotos.

Remini

Remini é a app indicada para melhorar fotos desfocadas ou mesmo de baixa resolução. Através de um sistema baseado em inteligência artificial é feita uma correção incrível das fotos. Algumas destas correções serão feitas com base em características semelhantes de fotos existentes na base de dados do serviço.

A app é gratuita, no entanto, para os utilizadores mais avançados poderá fazer a diferença ter acesso à versão paga.

Sobreposições de fotos

Para quem gosta de fotos sobrepostas existem várias apps que ajudam no processo de forma muito simples e intuitiva. As opções apresentadas não são do mesmo programador para Android e iOS, mas são muito semelhantes em termos de funcionalidades e de resultados finais.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 [iOS]/ 4,8 [Android] Estrelas

ToonMe – Cartoon yourself photo editor

As suas fotos podem ser transformadas em verdadeiros postais da Disney ou de qualquer outro ambiente dos desenho animados. Basta escolher a sua inspiração e eis que tem um cartoon da sua vida.

A app está disponível para as duas plataformas. Deixamos ainda como sugestão extra a Clip2Comic Cartoon & Comic App, uma app com pontuação de 4,8 estrelas, para iOS que permite criar imagens ainda mais incríveis e com um maior nível de ajustes.

Fotos com fundo desfocado

As fotos com efeito desfocado podem já ser captadas por qualquer smartphone da atualidade. No entanto, o efeito pode não ser o desejado ou alguma foto pode mesmo não ser conseguida com tal efeito.

Existem algumas apps dedicadas que permitem ajustar o desfoque do fundo de uma foto com grande qualidade e precisão, além de permitirem colocar efeitos extra que, por norma, os smartphones não oferecem. Uma vez mais, são propostas de programadores diferentes para as diferentes plataformas, mas com o mesmo objetivo.