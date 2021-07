Hell Invades Heaven, e a conquista do Céu

Hell Invades Heaven é um jogo de estratégia em desenvolvimento pelos estúdios independentes Menajev.

A ideia é simples: as forças do Inferno estão a tentar conquistar o Céu? Venham ver um pouco mais.

Lembram-se de Lemmings? Se se lembram e se gostavam dos jogos destes pequenos roedores, então Hell Invades Heaven poderá vir a ser um jogo do vosso agrado.

Isto, pois, Hell Invades Heaven é um jogo de estratégia que bebe inspiração (e muita) dos antigos jogo do Commodore Amiga (e não só).

O jogador encarna o papel de um comandante novato das legiões do Inferno em plena guerra entre o Céu e o Inferno. Como comandante, terá de controlar e gerir as suas tropas da forma mais otimizada para levar a cabo os seus desejos e é aqui que entra a componente Lemmings.

Cada soldado, ou Minion, tem as suas próprias habilidades que, sendo usadas de acordo, podem-se tornar bastante úteis para ultrapassar adversários, obstáculos e desafios.

Ao longo de 15 níveis distintos, que decorrem pelo escaldante Inferno, no pacífico Céu e na turbulenta Terra, o jogador terá as legiões infernais ao seu dispor e terá de saber explorar as habilidades da cada Minion com mestria.

Uma outra forma de enfraquecer o poder do Todo Poderoso, passa ainda, pela capacidade dos que os nossos Minions têm, de colher almas de pessoas boas e mandá-las diretamente para o Inferno. A Guerra entre o Bem e o Mal nunca esteve tão quente.

O jogo apresenta um forte cariz cómico e de tal forma, que podemos inclusive, decorar o nosso Diabo com tatuagens.

Tal como se pode ver no trailer acima indicado, o jogo vai ter bastantes animações cinemáticas com ilustrações (tipo banda desenhada) que ajudar o jogador a acompanhar a ação.

Hell Invades Heaven será lançado para PC mais para o final do ano, ainda sem data de lançamento concreta.