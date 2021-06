Preço das placas gráficas cai 45% na China com a quebra da mineração

O mercado e o valor das placas gráficas ficou significativamente comprometido com a escassez de componentes. Mas também com a mineração das criptomoedas. As unidades disponíveis voaram das prateleiras e os preços subiram a pique, o que tornou incomportável e quase impossível a sua compra pelos jogadores.

No entanto recentemente revelámos boas notícias de que o valor das GPUs estaria a mostrar sinais de normalização na Europa. E agora há a informação de que o preço das placas gráficas caiu cerca de 45% na China após a diminuição da prática de mineração de criptomoedas.

As placas gráficas são atualmente dos equipamentos mais desejados e escassos do mercado, especialmente os novos e potentes modelos da Nvidia. A grande procura por GPUs promoveu o aumento do preço destes produtos, deixando os consumidores com os nervos à flor da pele.

Mas não é só a escassez de componentes que explica este problema. Também a mineração de criptomoedas foi uma das grandes culpadas deste cenário, acabando por retirar as poucas unidades que ainda existiam das mãos dos jogadores.

Por outro lado, parece que a situação está a normalizar, com o stock e o preço das placas gráficas nalguns países da Europa a mostrar sinais de recuperação. E há agora mais indícios desta possível normalização.

Preço das GPUs cai 45% na China com quebra da mineração

De acordo com o que foi noticiado pelo site South China Morning Post nesta segunda-feira (21), os preços das placas gráficas do mercado chinês começaram a baixar significativamente nas últimas semanas. Esta queda foi provocada por alguns fatores, mas o principal está relacionado com as recentes medidas do governo da China de proibição das criptomoedas em bancos e em sistemas de pagamentos.

Como consequência, a mineração das moedas digitais caiu no país, diminuindo também os pedidos das placas gráficas para esta finalidade.

Neste sentido, o site Tom’s Hardware fez uma pesquisa dos modelos Nvidia RTX 30 nos sites oficiais das diferentes fabricantes parceiras e confirmou essa baixa de preços. Nalguns modelos, como a GeForce RTX 3060, a redução foi de 45%, tal como se pode ver na tabela seguinte.

Em suma, estima-se que nos próximos tempos haja mais sinais desta normalização tão aguardada pelos consumidores, em especial os jogadores.

Paralelamente a isso, de acordo com as recentes atualizações, o valor das principais criptomoedas Bitcoin e Ethereum tem apresentado diversos momentos de queda. E esta tendência verifica-se essencialmente após as novas regras e restrições impostas pela China.