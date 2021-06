Explore Porto: A app inovadora para explorar a cidade do Porto

Algumas cidades portuguesas têm vindo a apostar forte na tecnologia para se tornarem cada vez mais cidades inteligentes. O Município do Porto tem sido um interessante exemplo e recentemente foi lançado um novo serviço.

Com a mais recente aplicação inovadora, é possível explorar a cidade em tempo real.

Explore Porto faz uso de 1.000 dispositivos de sinalização

O Município do Porto criou um novo serviço, o Explore Porto, que desafia os cidadãos e visitantes a explorarem a cidade de uma forma diferente, pois, pela primeira vez, é disponibilizada numa plataforma única, informação em tempo real sobre os transportes e principais pontos de interesse.

O Explore Porto é uma aplicação web que faz uso de cerca de 1.000 dispositivos de sinalização espalhados pela cidade – os pontos/beacons azuis – para veicular informação sobre o local onde está colocado o ponto, seja esta informação de mobilidade ou de turismo.

Desta forma, qualquer munícipe ou visitante que tenha um smartphone pode aceder, instantaneamente, a mais detalhes sobre o aquele local, podendo assim explorar as redondezas, bem como planear a melhor forma para se deslocar e visitar outros pontos na cidade

O Explore Porto é desenvolvido pela Porto Digital, em parceria com a cidade de Helsínquia, e resulta do investimento do Município, contanto ainda como apoio de fundos de múltiplos projetos europeus, nos quais a Porto Digital tem participado, o que reforça a sustentabilidade da iniciativa, revela o site do projeto.

Principais funcionalidades do Explore Porto

Sugestões de itinerário : planear uma rota, obter informação em tempo real sobre transportes públicos;

: planear uma rota, obter informação em tempo real sobre transportes públicos; Exploração de pontos de interesse da cidade : com acesso à descrição, história, morada e horários de abertura e informação relevante atualizada;

: com acesso à descrição, história, morada e horários de abertura e informação relevante atualizada; Identificação de pontos de interesse perto da localização atual;

Alertas sobre alterações temporárias ao normal funcionamento das rotas dos transportes públicos;

Seleção de favoritos : salvar rotas ou pontos de interesse que queiramos ter à disposição;

: salvar rotas ou pontos de interesse que queiramos ter à disposição; Possibilidade de categorização de pontos de interesse por parte de quem os introduz na plataforma

A plataforma Explore Porto foi disponibilizada em pleno período de confinamento tendo registado, desde então, mais de 16 mil utilizadores, valor que tem crescido exponencialmente à medida que as restrições de circulação têm vindo a diminuir.

Explore Porto