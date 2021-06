Ser o maior nem sempre significa ser o melhor e ter um grande número de utilizadores atrai, online, todo o tipo hackers e afins à procura de informação sensível. Claro que quando a uma VPN o assunto diz respeito, devemos juntar o útil ao agradável e Ivacy VPN, com mais de 3.500 servidores em mais de 100 locais, é uma VPN sem dúvida a considerar.

Hoje fizemos uma review a esta marca onde mostraremos desde características, informação de subscrição, e as próprias aplicações vários dispositivos.

PUB

Antes de mais: mas afinal o que é uma VPN?

Sem dúvida, esta é uma das perguntas de clarificação que mais nos questionam quando abordamos o tema.

Assim, podemos definir uma VPN, ou rede privada virtual (RPV), como sendo uma rota de ligação segura que garante a privacidade online e o anonimato através de um túnel encriptado usando um qualquer dispositivo que se ligue à internet como o PC, smartphone, box Android, etc.

Logo, com o uso de uma VPN iremos mascarar o nosso endereço IP (Internet Protocol) de forma a torná-lo invisível em linha. Substitui o seu verdadeiro endereço IP por um dos nossos servidores seguros para tornar anónima a sua localização. Com uma ligação VPN, pode contornar todas as geo-restrições e parecer que está a navegar a partir de um local diferente.

Ivacy VPN é ser o maior? Prós e Contras

Antes de entrar nos pormenores, deixem-me dar-vos uma antevisão dos pontos fortes e menos fortes da Ivacy VPN.

Aquilo que mais pode agradar:

Política estrita de no-log: de acordo com a sua política de privacidade, a Ivacy VPN leva a sério os seus dados pessoais, não guardando qualquer informação consigo;

Pode aceder à Netflix: a Ivacy VPN opera perfeitamente com catálogos diferentes da Netflix e outros sites de streaming de vídeo;

Acessibilidade de preços: avançando com um compromisso a longo prazo, o preço da Ivacy VPN é bastante em conta.

Aquilo que menos pode agradar:

Falta a aplicação Mac: A única opção de protocolo que tem é o IKEv1 (que não é recomendado por profissionais de segurança) e não há um Kill Switch nos Macs.

Antes de tudo conheça a promoção em aberto: 20% de desconto

A Ivacy VPN promove com alguma frequência excelentes promoções e, parece que desta fez, os leitores estão com sorte:

Porquê? Porque está em vigor o uso do cupão IVACY20 e obter de imediato um desconto extra. Poderão verificar tudo neste link.

Protocolos Ivacy VPN

Os protocolos de Internet determinam como os pacotes de dados são enviados através de uma rede, determinando a segurança de um serviço VPN e a rapidez com que serão enviados.

Alguns protocolos sacrificam a segurança pela velocidade, e vice-versa. Neste caso, a Ivacy VPN facilita aos utilizadores a mudança entre protocolos, dependendo de darem prioridade à velocidade ou à segurança.

Então que protocolos se podem escolher?

Primeiramente, no Windows, podemos escolher entre os protocolos:

OpenVPN (UDP),

OpenVPN (TCP),

L2TP/IPsec,

IKEv2.

Seguidamente, no iOS, podemos escolher entre:

IKEv2

IPsec.

Por último, para Mac, o único protocolo disponível é IKEv1. Na verdade, temos de referir que este protocolo está desatualizado e é, geralmente, considerado como inseguro.

Vejamos ao detalhe cada um dos protocolos:

OpenVPN

O OpenVPN é muitas vezes considerado o padrão de ouro do software VPN. Porquê? Porque oferece uma grande combinação de velocidade, segurança e desempenho.

Este protocolo é de código aberto e apoiado por uma comunidade que melhora o código em full time para impedir que as agências de vigilância e hackers adulterem os serviços VPN.

O OpenVPN é uma opção com Ivacy VPN, mas é necessário instalá-lo manualmente.

L2TP/ IPsec

O Protocolo Layer 2 Tunneling funciona com IPsec para criar um cliente VPN muito seguro. Enquanto o L2TP cria o próprio túnel, o IPSec trata da encriptação e da segurança do canal. Também assegura que a integridade dos dados não tenha sido comprometida.

IKEv2

O Internet Key Exchange, versão 2, é um protocolo VPN amplamente utilizado e que restabelece automaticamente a nossa ligação com a VPN depois de estar desligado da Internet. Isto torna-se extremamente útil quando necessita, por exemplo, de mudar de rede Wi-Fi e rede de dados móveis. O nosso IP nunca fica desprotegido.

UDP

O UDP, ou User Datagram Protocol, envia mensagens chamadas de datagramas que não requerem circuitos virtuais para transferir dados.

A vantagem do UDP é que requer menor largura de banda, resultando em menos atrasos, é verdade, no entanto a sua desvantagem reside no facto de alguns pacotes poderem ser perdidos ou estar fora de ordem.

TCP

O Transmission Control Protocol é composto por sete camadas que transportam os dados e asseguram que estes chegam ao local certo, dividindo-os em pacotes menores. É uma excelente combinação com a UDP, uma vez que pode garantir que os dados são novamente colocados na ordem correta.

Por último, devemos ter em conta que a Ivacy VPN também é compatível com o TOR caso pretenda ir ainda mais fundo no seu anonimato na web

Aceder à Netflix USA, Disney+ e mais

Sem dúvida, com a proliferação dos serviços de streaming, muitos utilizadores ponderam o uso de uma VPN para tirar partido das plataformas de streaming de outros países.

Então, a este nível, a Ivacy oferece tudo o que possa precisar, uma vez que permite aceder à Disney+, bem como a 17 grandes regiões para a Netflix:

Netflix EUA,

Netflix França,

Netflix Japão,

Netflix Reino Unido,

Netflix Austrália,

Netflix Alemanha

Netflix Canadá,

Netflix Austrália,

Netflix Espanha,

Netflix Itália,

Netflix Portugal,

Netflix Dinamarca,

Netflix Holanda,

Netflix Bélgica,

Netflix Roménia,

Netflix México,

Netflix Suécia,

Netflix Noruega.

Acima de tudo, detalhe importante para o facto de a Ivacy ser uma das poucas VPNs no mercado que permite a leitura a partir de qualquer lugar sem a necessidade de buffering.

Para além disso, é um dos poucos serviços VPN que nos permite desbloquear um buffer infinito na Netflix, pelo que será difícil encontrar velocidades mais lentas.

Por outro lado, é também uma solução prática para proteger todos os nossos dispositivos, com tecnologia Split Tunneling para proteger o seu tráfego na Internet contra hackers.

A princípio, a Ivacy também suporta o seu computador, bem como os seus dispositivos móveis, smartphones, ou tablets, com uma simplicidade surpreendente.

Além disso, a aplicação dedicada Kodi está disponível em todos os sistemas operativos, desde o Windows ao Mac, passando pelo iOS e Android e até o Amazon Fire TV Stick e Apple TV.

A Ivacy VPN vai registar os meus dados?

Não é para todos mas ao ler a política de privacidade da Ivacy VPN é fácil descobrir que a marca não regista nenhum dos nossos dados de tráfego web.

Normalmente, as VPNs dizem que não registam os dados, contudo, depois de ler ao detalhe vimos a descobrir que sim, que afinal registam pelo menos alguns dados, ou registam-nos e depois apagam-nos, etc.

De acordo com a sua política de privacidade, eles não registam nem monitorizam:

Actividades de navegação em linha

Registos de ligação

IPs VPN atribuídos

Endereços IP originais

Histórico de navegação

Tráfego de saída

Tempos de ligação

Dados a que teve acesso, e/ou

Consultas DNS geradas pelo seu fim.

Existe, no entanto, alguma informação básica que a Ivacy VPN, tal como outras VPNs, necessita para fornecer o serviço. Assim, a Ivacy VPN apenas regista os seguintes dados:

Nome:

Email

Forma de pagamento.

É, efetivamente, possível ficar completamente anónimo se quisermos principalmente devido aos muitos métodos de pagamento diferentes à disposição onde se inclui pagamento por crypto coin, cartão de crédito, PayPal, BitPay, AliPay, e muitos mais.

Preços

Será então a Ivacy VPN, com todas estas características, aquela proteção que vai fazer doer na carteira? Na verdade, é aqui que a Ivacy VPN brilha e mostra que nem sempre é preciso ser o maior do mercado.

Esta é, sem dúvida, uma das VPNs mais acessíveis do mundo:

Pode escolher entre um mês, um ano, ou dois anos de faturação. Tal como na maioria dos modelos de subscrição, o preço mensal fica mais baixo à medida que o seu prazo de compromisso aumenta.

Caso decida assumir este compromisso, a Ivacy VPN oferece como vantagem uma garantia de 30 dias de devolução do dinheiro, para que, caso se mudem de ideias, possamos receber o nosso dinheiro de volta. Note-se que esta garantia é de apenas sete dias para adesões mensais e que não terá direito a reembolso se pagar com moeda criptográfica.

Para que não tenha dúvidas, o ideal é sempre experimentar o serviço durante um mês antes de investir num plano de menor custo e a longo prazo.

Como não poderia faltar, está em vigor uma excelente campanha e que poderá ser encontrada neste link.

IVACY VPN