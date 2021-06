ActivityWatch: Onde passa o tempo quando está no PC ou smartphone?

Como se costuma dizer, quando estamos em frente ao PC ou no smartphone o tempo voa. Mas afinal onde passamos nós o tempo? É no browser, é no Zoom, é no Word, é a jogar?

Alguns sistemas operativos já começam disponibilizar esses dados aos utilizadores. Uma boa solução é a ferramenta ActivityWatch.

PUB

Provavelmente passa muitas horas por semana atrás do computador. Mas quais as páginas da web que mais abre, quando e por quanto tempo? Quanto tempo costuma passar no computador? Essas e outras questões nem sempre são fáceis de responder, mas com a ferramenta ActivityWatch terá resposta para quase tudo.

ActivityWatch é uma ferramenta, multi-plataforma, que permite saber o tempo que passamos no nosso browser e apps e a fazer o quê. Esta ferramenta é open source e está disponível para Linux, Windows, macOS e Android.

Como instalar e usar o ActivityWatch?

Usar esta ferramenta é relativamente simples. Por exemplo, se tiver um Mac, descarregue a app aqui para ativar o “servidor”. Deverá permitir as permissões solicitadas.

O ActivityWatch tem também extensão para o Firefox ou do Chrome. Depois de instalar, basta aceder a http://localhost:5600/ para ter acesso ao monitor do sistema. Como pode ver, existe uma página que apresenta estatísticas globais, outra por janela, outra ao nível do browser e outra ao nível do editor.

A app armazena os dados no seu computador, o que garante que a privacidade não seja propriamente um problema quando se usa esta ferramenta nos dispositivos. Experimentem.

ActivityWatch