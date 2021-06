Windows 11: Revelados os planos para os desenvolvimentos da Microsoft

Mesmo que não apresentado oficialmente, o Windows 11 é já uma realidade. Falta apenas a Microsoft revelar tudo aos utilizadores, mas as imagens já circulam na Internet e pode até ser já testado com toda as novidades importantes.

Se a parte estética e da interface está já conhecida e experimentada, há ainda que saber os planos da Microsoft para os seus desenvolvimentos e a forma como as novas versões vão chegar aos utilizadores. Estes foram revelado e há muito a chegar durante os próximos meses.

Com o Windows 10, a Microsoft iniciou uma forma completamente de desenvolver e atualizar o seu sistema. O programa Insiders e as duas atualizações anuais provaram que esta deverá ser a forma usada no futuro, dada a sua modularidade e capacidade de adaptação.

É precisamente este caminho que a Microsoft vai abraçar para o seu novo sistema. O Windows 11 deverá manter o programa Insiders, para desenvolver as novas versões e para criar as novidades que vão chegar a este sistema ao longo do tempo, como já vimos antes.

Ainda mais importante que isso, é o ciclo de lançamento de novas versões do Windows 11. A Microsoft tem nos últimos anos seguido um plano de dois lançamentos de novas versões, uma no início do ano (meses de abril ou maio) e outra no final do ano (outubro o novembro).

Com o sucesso que tem tido, a Microsoft quer continuar a apostar nesta linha de desenvolvimento. Vai dividir os seus desenvolvimentos em duas linha distintas, com os nomes co-release, e que chega com a build 22000, e co-refresh, que chega com a build 221XX.

A primeira destas versões chegará perto do verão, passando antes no programa Insiders, para aprimorar o que vai ser revelado. A segunda, chega no outono (provavelmente em outubro), já muito perto da primeira versão definitiva do Windows 11.

Este é o cenário que está traçado para a Microsoft para os próximos meses. O Windows 11 vai assim evoluir e crescer, trazendo muitas novidades importantes para o utilizador e para os PCs destes.