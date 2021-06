Apple Maps recolhe menos dados do que o Google Maps no iPhone, diz pesquisa

Cada vez mais as pessoas estão atentas e conscientes sobre os cuidados com os seus dados pessoais, privilegiando com mais afinco a proteção da sua privacidade. Nesse sentido, as aplicações e os sistemas operativos móveis têm um papel fundamental na salvaguarda dessas mesmas informações.

Assim, uma recente pesquisa revela que a app Apple Maps recolhe menos dados dos utilizadores do iPhone do que o Google Maps.

Com uma presença cada vez maior de pessoas online em diversos serviços e plataformas, é fundamental que possamos confiar nas empresas por detrás desses sistemas. Dessa forma, há uma maior consciencialização da necessidade de fazer escolhas que protejam as nossas informações da forma mais eficaz possível.

Para nos dar algumas luzes, existem diversos estudos e pesquisas no sentido de apurar, entre outros aspetos, a forma como as diferentes plataformas protegem os nossos dados.

Apple Maps recolhe menos dados do que o Google Maps no iPhone

Alan Friedman, analista do PhoneArena explorou a forma como os dados são recolhidos pelas apps de geolocalização da Apple e da Google. E chegou à conclusão que o Apple Maps recolhe menos dados do que o Google Maps no iPhone.

Enquanto que o primeiro apenas pode ser usado no ecossistema da maçã, o serviço da Google pode ser instalado em diversos sistemas. Por esse motivo, é uma ferramenta usada por mais pessoas em todo o mundo.

Nesse sentido, a empresa de Cupertino obtém lucro apenas com as vendas dos seus equipamentos para conseguir suportar os custos de desenvolvimento da app. Já o Google angaria muita da sua receita através do ser serviço de publicidade, o Google Ads que, por sua vez, depende da recolha de dados dos utilizadores para a sua função cada vez mais direcionada.

Na política de privacidade da App Store, há indicação de análise de informações como histórico de pesquisa, diagnósticos de erros, localização e dados sincronizados do Apple Watch. Nenhum destes dados está relacionado com a identidade do utilizador.

Por sua vez, o Google Maps recolhe informações de contactos, histórico de navegação, utilização de internet móvel, identificadores, diagnósticos e “outros dados”. Ou seja, informações diretamente relacionadas com a identidade do utilizador. Apesar de se poder colocar no modo de navegação anónimo, tal funcionalidade acaba por limitar as opções da app.

Claro que o Google Maps é uma app muito mais completa, que oferece vários recursos úteis aos utilizadores. Já o Apple Maps é uma plataforma com mais limitações, mas com constantes atualizações para incrementar melhorias de experiência, segurança e privacidade.