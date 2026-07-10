Office 2024 por 15,50€: instale uma vez, use para sempre

A GoodOffer24 lançou uma campanha de verão que volta a colocar o Office 2024 abaixo da barreira dos 16 euros. Com o código TT30, comprar licença office 2024 custa apenas 15,50€ em formato de chave digital de compra única. Quem precisar de renovar também o sistema operativo encontra o Windows 11 pro chave original por 21,80€.

Em 10 segundos: o Office 2024 Professional Plus está disponível na GoodOffer24 por 15,50€ com o código de desconto TT30. É uma chave digital de compra única, sem mensalidades, com instalação local e suporte da Microsoft garantido até 2029. A entrega é feita por email em poucos minutos.

Office 2024 e o regresso da compra única

Durante anos, a Microsoft empurrou os utilizadores para o modelo de subscrição. No entanto, a conta ao fim do ano pesa: o plano individual do Microsoft 365 aproxima-se dos 100 euros anuais, renovados enquanto o serviço for necessário. Ou seja, um único ano de subscrição paga mais de seis chaves digitais como esta.

Por isso, o Office 2024 tem vindo a recuperar terreno junto de quem usa o Word e o Excel todos os dias, mas não precisa da nuvem para nada. Paga-se uma vez, instala-se no computador e o assunto fica arrumado. Sem renovações, sem surpresas no cartão e sem depender de uma ligação à internet para trabalhar.

O que inclui o Office 2024 Professional Plus

Esta edição reúne as versões mais recentes das aplicações clássicas: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. Além disso, a instalação é local e a chave fica associada ao equipamento, com suporte oficial da Microsoft até outubro de 2029. Para a esmagadora maioria dos utilizadores domésticos e de pequenos escritórios, é tudo o que faz falta durante os próximos anos.

Preços do Office 2024 e restante catálogo com o código TT30

A campanha não se limita ao Office. Desta forma, a tabela seguinte resume as propostas mais interessantes, já com o desconto de 30% aplicado através do código TT30 no checkout.

Entretanto, para quem trabalha com áudio ou recuperação de dados, há ainda duas propostas da EaseUS com o código TT10: o VoiceWave Pro por 17,50€ e o Data Recovery Wizard Professional por 40,50€, ambos em subscrição mensal.

Como aplicar o desconto de 30%

O processo é direto e demora menos de cinco minutos:

Aceda à página do produto pretendido na GoodOffer24; Adicione a chave digital ao carrinho; Insira o código TT30 no campo de cupão antes de finalizar; Conclua o pagamento e receba a chave por email, com as instruções de ativação.

Assim, em caso de dúvida durante a instalação, o suporte da loja responde por email e acompanha o processo até à ativação estar concluída.

Office 2024 por 15,50€ com o código TT30

Windows 11 Pro por 21,80€