Office 2024 por 15,50€: instale uma vez, use para sempre
A GoodOffer24 lançou uma campanha de verão que volta a colocar o Office 2024 abaixo da barreira dos 16 euros. Com o código TT30, comprar licença office 2024 custa apenas 15,50€ em formato de chave digital de compra única. Quem precisar de renovar também o sistema operativo encontra o Windows 11 pro chave original por 21,80€.
Em 10 segundos: o Office 2024 Professional Plus está disponível na GoodOffer24 por 15,50€ com o código de desconto TT30. É uma chave digital de compra única, sem mensalidades, com instalação local e suporte da Microsoft garantido até 2029. A entrega é feita por email em poucos minutos.
Office 2024 e o regresso da compra única
Durante anos, a Microsoft empurrou os utilizadores para o modelo de subscrição. No entanto, a conta ao fim do ano pesa: o plano individual do Microsoft 365 aproxima-se dos 100 euros anuais, renovados enquanto o serviço for necessário. Ou seja, um único ano de subscrição paga mais de seis chaves digitais como esta.
Por isso, o Office 2024 tem vindo a recuperar terreno junto de quem usa o Word e o Excel todos os dias, mas não precisa da nuvem para nada. Paga-se uma vez, instala-se no computador e o assunto fica arrumado. Sem renovações, sem surpresas no cartão e sem depender de uma ligação à internet para trabalhar.
O que inclui o Office 2024 Professional Plus
Esta edição reúne as versões mais recentes das aplicações clássicas: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. Além disso, a instalação é local e a chave fica associada ao equipamento, com suporte oficial da Microsoft até outubro de 2029. Para a esmagadora maioria dos utilizadores domésticos e de pequenos escritórios, é tudo o que faz falta durante os próximos anos.
Preços do Office 2024 e restante catálogo com o código TT30
A campanha não se limita ao Office. Desta forma, a tabela seguinte resume as propostas mais interessantes, já com o desconto de 30% aplicado através do código TT30 no checkout.
|Produto
|Preço com TT30
|MS Office 2024 Professional Plus
|15,50€
|Windows 11 Pro OEM
|21,80€
|Windows 10 Pro OEM
|16,80€
|Windows 11 Home OEM
|17,90€
|MS Access 2024
|18,20€
|Office 2021 Pro Plus
|65,90€
|Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus
|37,20€
|Windows Server 2025 Standard
|20,90€
Entretanto, para quem trabalha com áudio ou recuperação de dados, há ainda duas propostas da EaseUS com o código TT10: o VoiceWave Pro por 17,50€ e o Data Recovery Wizard Professional por 40,50€, ambos em subscrição mensal.
Como aplicar o desconto de 30%
O processo é direto e demora menos de cinco minutos:
- Aceda à página do produto pretendido na GoodOffer24;
- Adicione a chave digital ao carrinho;
- Insira o código TT30 no campo de cupão antes de finalizar;
- Conclua o pagamento e receba a chave por email, com as instruções de ativação.
Assim, em caso de dúvida durante a instalação, o suporte da loja responde por email e acompanha o processo até à ativação estar concluída.
Office 2024 por 15,50€ com o código TT30
Este artigo conta com o apoio da GOODOFFER24 na sua produção.