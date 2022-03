Alfândega chinesa detém homem com 160 processadores Intel colados ao corpo

Para além das notícias sobre novos lançamentos de produtos, novidades das empresas, dicas e sugestões sobre os equipamentos, também frequentemente partilhamos informações caricatas e muitas vezes incrédulas que acontecem no segmento tecnológico.

Assim, a notícia de hoje dá conta de que recentemente a alfândega da China deteve um homem que trazia nada menos do que 160 processadores da marca Intel colados ao seu corpo.

Detido homem com 160 CPUs Intel coladas ao corpo

Parece que o trabalho dos funcionários e autoridades da alfândega na China não está nada fácil. Depois de ontem termos noticiado que esta mesma alfândega havia apreendido um total de 5.840 placas gráficas XFX por estarem rotuladas de forma ilegal, agora as informações recentes mostram que as autoridades detiveram um homem no local que trazia consigo nada menos do que 160 processadores da Intel colados ao corpo.

O sujeito tentou entrar no país a pé, no entanto a sua postura estranha e a forma incomum de andar não passaram despercebidas. Como tal, desconfiados de que algo de errado se passava, os agentes da autoridade em funções na alfândega chinesa dirigiram-se ao homem para analisar a situação e descobriram então que o corpo deste estava repleto com 160 CPUs Intel Core de 11ª e 12ª geração.

De acordo com o canal da alfândega chinesa na rede social Weibo, foi por volta das 13 horas que o homem, designado Zeng entrou no país pelo "canal de não declaração" na alfândega de Gongbei. As autoridades verificaram que algo não estava bem e detiveram-no para inspeção. Nesse processo apreenderam 160 CPUs Intel e ainda 16 smartphones dobráveis que estavam colados na parte interna da barriga da perna, na cintura e no abdómen. Na publicação é ainda deixado um vídeo que capta o momento da inspeção e que pode ver aqui.

Mas este não é caso único, pois já em julho de 2021 outro sujeito foi também detido em Hong Kong depois de transportar 256 processadores Intel colados ao corpo.