Site chinês da XFX encerra após apreensão de 5.840 gráficas rotuladas ilegalmente

Vários canais de informação registaram que o site chinês da empresa XFX tem estado encerrado. E tal acontece após a alfândega ter apreendido 5.840 placas gráficas que estavam rotuladas ilegalmente.

Segundo o que muitos alegam, tal poderá estar relacionado com alguma tentativa de redução das taxas de importação.

Apreendidas 5.840 GPUs XFX rotuladas ilegalmente

De acordo com as mais recentes informações, a filial chinesa da XFX teve um contratempo grave na alfândega da China. O motivo prendeu-se com a descoberta de um transporte de grandes dimensões de placas gráficas da marca norte-americana com especificações incorretas.

Ao longo das investigações, as autoridades chinesas confirmaram que as especificações destas 5.840 GPUs não correspondiam às informações dos rótulos que as acompanhavam. Depois da investigação, a alfândega declarou que o valor das mercadorias era 3,15 milhões de dólares (~2,89 milhões de euros) superior ao que a XFX havia declarado, montante que ainda não foi divulgado.

Neste sentido, suspeita-se que a empresa de chips gráficos, ou outra entidade. tenha registado os modelos como sendo referentes a um modelo inferior e, consequentemente, o valor declarado teria assim sido inferior ao real. E há quem indique que esta estratégia da XFX terá como motivação a tentativa de redução das taxas e impostos de importação.

Segundo os relatórios, quando a Shenzhen Meilin Customs e a Huanggang Customs fizeram a inspeção conjuntamente à declaração de mercadorias importadas de uma empresa portuária de Huanggang, descobriram que três das etiquetas da placa gráfica estavam cobertas com outras etiquetas.

Contudo, as autoridades não confirmaram se a filial chinesa da XFX está diretamente envolvida, ou se a culpa recai sobre algum agente relacionado com o processo. No entanto, o site chinês da empresa já está sem funcionar há alguns dias, assim como a loja oficial para venda da região.

Segundo o site MyDrivers, até 15.000 placas gráficas usadas e novas já foram importadas para o país na mesma situação do que estas.